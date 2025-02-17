Çaykur Rizespor - Galatasaray || Canlı skor - Canlı sonuç

Yeni transfer Przemyslaw Frankowski ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı. Fransa'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Galatasaray'ın ara transferde kadroya kattığı Mario Lemina ile Eren Elmalı ise ilk kez forma giymek için yedekler arasında görev bekledi.

Kasımpaşa maçına başlayan 11'de yer alan Dal Varesanovic ve Samet Akaydın, cezaları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemedi. Palut, sahaya sürdüğü 11'de Rachid Ghezzal yerine yeni transfer Abdülkadir Ömür'e, Varesanovic'in yerine Ibrahim Olawoyin'e, Samet Akaydın'ın yerine ise Husniddin Alikulov'a şans verdi. Karşılaşmada Çaykur Rizesporlu ve Galatasaraylı taraftarlar, statta kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu.