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Çaykur Rizespor - Galatasaray || Canlı skor - Canlı sonuç

Çaykur Rizespor - Galatasaray || Canlı skor - Canlı sonuç

18:5517/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
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Çaykur Rizespor - Galatasaray maçından kare.
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçından kare.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 24. haftanın kapanış maçında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.


Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçı öncesi Rize'de galip gelerek puan farkını yeniden 6'ya çıkarmak istiyor.


ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY 11'LER
Çaykur Rizespor:
Tarık, Alikulov, Mocsi, Højer, Papanikolaou, Taha, Mithat, Abdülkadir, Olawoyin, Akintola, Sowe.
Galatasaray:
Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed Kutucu, Osimhen.


Maçtan önemli dakikalar:

2' Rizespor'da Alikulov topa hareketlenirken ayağı kayınca Ahmed Kutucu topu kapıp ceza sahasına girdi. Kale sahasına kadar gelen Kutucu, topu penaltı noktasına çevirdi. Mertens'in vuruşunda top savunmadan döndü.

17' Casper Hojer'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Fernando Muslera topa hakim olmayı başardı.

21' Przemyslaw Frankowski'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Lucas Torreira'nın kafa vuruşunda top ceza alanı dışına çıktı.

39' Rizespor gole yaklaştı. Abdülkadir Ömür'ün pasıyla topla buluşan Ali Sowe'un ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top direkten geri geldi.

İKİNCİ YARI

47' Frankowski'nin ceza alanının sağından içeri gönderdiği ortasına iyi yükselen Victor Osimhen, yakın mesafeden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Tarık Çetin'in solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 0-1.

54' Çaykur Rizespor, Ali Sowe'un golü ile maçta eşitliği yakalıyor.


ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY CANLI SKOR

Maçtan notlar:
Galatasaray'da 4 eksik

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-kırmızılılarda Alvaro Morata, Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jacobs sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemedi.


Frankowski ilk kez 11'de

Yeni transfer Przemyslaw Frankowski ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı. Fransa'nın Lens takımından ara transfer döneminde kadroya katılan Polonyalı sağ bek, Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Galatasaray'ın ara transferde kadroya kattığı Mario Lemina ile Eren Elmalı ise ilk kez forma giymek için yedekler arasında görev bekledi.


Çaykur Rizespor'da 3 değişiklik

Kasımpaşa maçına başlayan 11'de yer alan Dal Varesanovic ve Samet Akaydın, cezaları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemedi. Palut, sahaya sürdüğü 11'de Rachid Ghezzal yerine yeni transfer Abdülkadir Ömür'e, Varesanovic'in yerine Ibrahim Olawoyin'e, Samet Akaydın'ın yerine ise Husniddin Alikulov'a şans verdi. Karşılaşmada Çaykur Rizesporlu ve Galatasaraylı taraftarlar, statta kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu.


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

#Galatasaray
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig

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