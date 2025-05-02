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Çaykur Rizespor'un konuğu Gaziantep FK

Çaykur Rizespor'un konuğu Gaziantep FK

10:202/05/2025, Cuma
AA
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmana, Rachid Ghezzal da katıldı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmana, Rachid Ghezzal da katıldı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde 11 galibiyet, 4 beraberlik, 16 mağlubiyet alan yeşil-mavili ekip, 37 puanla 14'üncü sırada bulunuyor. Gaziantep FK ise 42 puanla 11. sırada yer alıyor.


Çaykur Rizespor, sezonun ilk yarısındaki maçta Gaziantep FK'ye deplasmanda 1-0 yenilmişti.


Karadeniz temsilcisinde sakatlığı bulunan Papanikolaou maçta forma giyemeyecek.



#Çaykur Rizespor
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