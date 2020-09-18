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Cengiz Ünder ile Çağlar Söyüncü yeniden buluşuyor

Altınordu'da yetişen milli yıldızların yolu, 4 sene sonra Avrupa devinde yeniden kesişti. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Premier Lig ekibi Leciester City için sağlık kontrolünden geçti.

Haber Merkezi DHA
Altınrodu'nun Türk futboluna sunduğu ,iki yıldız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü.

Altınrodu'nun Türk futboluna sunduğu ,iki yıldız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü.

İtalya Serie A ekibi Roma ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'in Premier Lig ekibi Leicester City'ye transferi tamamlanıyor. 23 yaşındaki futbolcu İngiliz kulübü için sağlık kontrolden geçti.

Leicester City'nin 3 milyon euro kiralama ücreti ve 25 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı milli yıldız sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.

Bir diğer milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı olacak Ünder, 2016'da Altınordu'dan Süper Lig ekibi Başakşehir’e transfer olmuş gösterdiği performansla da 1 yıl sonra 14 milyon 250 bin euro bedelle İtalyan ekibi Roma'nın yolunu tuttu.

Cengiz Ünder yeni takımı Leicester City için sağlık kontrolünden geçti
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Cengiz Ünder yeni takımı Leicester City için sağlık kontrolünden geçti

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Roma Villa Stuart Kliniği'nde Leicester City için sağlık kontrolünden geçti. İtalyan devi Roma'daki başarılı performansının ardından Ada'nın yolunu tutan genç yıldız, Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City forması giyecek. Roma ile Leicester arasında yapılan anlaşma gereği 3 milyon Euro kiralama ve 25 milyon Euro satın alma bedeli ile Premier Lig'e adım atan Cengiz, işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmen Leicester City futbolcusu olacak.


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