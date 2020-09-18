Cengiz Ünder ile Çağlar Söyüncü yeniden buluşuyor

İtalya Serie A ekibi Roma ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'in Premier Lig ekibi Leicester City'ye transferi tamamlanıyor. 23 yaşındaki futbolcu İngiliz kulübü için sağlık kontrolden geçti.

Leicester City'nin 3 milyon euro kiralama ücreti ve 25 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı milli yıldız sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.

Bir diğer milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı olacak Ünder, 2016'da Altınordu'dan Süper Lig ekibi Başakşehir’e transfer olmuş gösterdiği performansla da 1 yıl sonra 14 milyon 250 bin euro bedelle İtalyan ekibi Roma'nın yolunu tuttu.

Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder'in yolları 4 sene sonra Leicester City'de yeniden kesişti pic.twitter.com/2LCBNxiouR — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 18, 2020

00:24 dk 18 Eylül 2020 Diğer Cengiz Ünder yeni takımı Leicester City için sağlık kontrolünden geçti Milli futbolcu Cengiz Ünder, Roma Villa Stuart Kliniği'nde Leicester City için sağlık kontrolünden geçti. İtalyan devi Roma'daki başarılı performansının ardından Ada'nın yolunu tutan genç yıldız, Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City forması giyecek. Roma ile Leicester arasında yapılan anlaşma gereği 3 milyon Euro kiralama ve 25 milyon Euro satın alma bedeli ile Premier Lig'e adım atan Cengiz, işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmen Leicester City futbolcusu olacak.



