Cenk Şahin'in paylaşımı PKK sempatizanı Alman kulübünü rahatsız etti
BUNDESLİGA

Cenk Şahin'in paylaşımı PKK sempatizanı Alman kulübünü rahatsız etti

Saint Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin, 'Barış Pınarı Harekatı' için destek paylaşımında bulundu. Alman kulübü, Türk futbolcunun bu paylaşımını hazmedemedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enver Cenk Şahin, 2017 yazında Başakşehir'den Saint Pauli'ye transfer olmuştu.

Enver Cenk Şahin, 2017 yazında Başakşehir'den Saint Pauli'ye transfer olmuştu.

Bundesliga 2 ekiplerinden Saint Pauli'de oynayan Türk futbolcu Cenk Şahin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımında bulundu.

Türk Bayrağı'nı paylaşan Şahin,"Kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız. Dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı.

Kulübün değerleriyle uyuşmuyormuş!

25 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı kulübü Saint Pauli'yi rahatsız etti. Kulüpten yapılan açıklamada "Bu tür paylaşımlar kulübün değerleriyle uyuşmuyor" denildi.

Saint Pauli Kulübü, daha önce de 'terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle hapsi istenen futbolcu Deniz Naki'ye verdiği destekle gündeme gelmişti.

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