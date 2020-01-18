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Cenk Tosun Crystal Palace formasıyla ilk golünü attı

Milli futbolcu Cenk Tosun’un takımı Crystal Palace deplasmanda karşılaştığı Manchester City ile 2-2 berabere kaldı. Cenk 39. dakikada attığı golle yeni takımında golle tanıştı.

Haber Merkezi İHA
Cenk Tosun yeni takımıyla ikinci maçında ilk golünü attı.

Cenk Tosun yeni takımıyla ikinci maçında ilk golünü attı.

Premier Lig’in 23. haftasında Manchester City ile Crystal Palace, Etihad Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Crystal’da milli futbolcu Cenk Tosun mücadeleye 11’de başladı. Konuk ekip, ilk yarıyı Cenk’in 39. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ev sahibi takım, 82. dakikada Sergio Agüero’nun golü ile eşitliği yakaladı. Müsabakanın 87. dakikasında yine sahneye çıkan Agüero takımını 2-1 öne geçirdi. 90. dakikada Crystal, Palace Fernandinho’nun kendi kalesine attığı golle skoru 2-2 yaptı ve maç böyle sona erdi.

  • Müsabakada 81 dakika sahada kalan Cenk, yeni takımı ile ikinci maçında golle tanışmış olurken 13 kez ikili mücadele kazanarak takımının en iyi oldu. Milli futbolcu ayrıca Mustafa İzzet, Tuncay Şanlı ve Tugay Kerimoğlu’nun ardından Premier Lig’de 10 gole ulaşan 4. Türk futbolcu oldu.

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