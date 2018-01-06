Cenk Tosun Everton formasını giydi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun'un transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlı takımla 27 Milyon Euro bonservis bedeline anlaşan İngiliz ekibi, internet sitesinden yaptığı açıklamada, 26 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. İngiliz ekibinin Cenk'e, haftalık 125 bin Pound (yaklaşık 633 bin TL) vereceği de öğrenildi.

YETENEKLERİMLE GELDİM

Kulübün televizyonuna konuşan Cenk, "Everton'da oynayacağım için heyecanlıyım. Taraftarlara nasıl bir futbolcu olduğumu göstermek için sabırsızlanıyorum. Buraya yeteneklerimle geldim. Ligin zorlu olduğunu biliyorum. Fiziksel dayanıklılığım bana yardım edecek. İki ayağımı da kullanabiliyorum ve ceza alanında iyi bir golcü olacağıma inanıyorum" dedi. Teknik direktör Sam Allardyce ise "Cenk Tosun, Türkiye'nin 1 numaralı golcüsü. Gelişen ve çok yönlü bir futbolcu. Belki en iyisi değil ama hava toplarında ve ceza alanında çok etkili" sözleriyle transferi değerlendirdi.