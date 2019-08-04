Cenk Tosun Everton'dan ayrılabilir

2018 yılının devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Ada'dan ayrılabilir. İngiliz basını Football Insider'da yer alan habere göre yıldız oyuncu, Everton Teknik Direktörü Marco Silva ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmede Cenk'i planları arasında düşünmediğini ifade eden Silva golcü oyuncuya, "İlk tercihim sen değilsin. İkinci tercihim de değilsin. Çoğu maçta yedek oturacaksın. Eğer bu senin için sorun yaratmayacaksa kalabilirsin. Eğer kalırsan ve sorun etmeden antrenmanlarda sıkı çalışmaya devam edersen mutlu olurum. Ancak ayrılmak istiyorsan gidebilirsin." dedi.

Yeni sezona Diagne ve Kostas Mitroğlu ile yollarını ayırıp, onların yerine Falcao ve bir forvet transferi daha yapmak isteyen Galatasaray'da gündemin Cenk Tosun olduğu iddia edilmişti.

Milli futbolcu, geride bıraktığımız sezon çıktığı 29 maçta 4 gol ve 3 asiste imzasını atmıştı.



