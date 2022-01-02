Spor Cenk Tosun için geri sayım
TRANSFER

Cenk Tosun için geri sayım

Forvet hattından bu sezon istediği verimi bir türlü alamayan Beşiktaş, Everton’ın planları arasında yer almayan eski golcüsünü geçen sezon olduğu gibi yine kiralamak için girişimlere başlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun için geri sayım
Bu sezon Everton'da sadece 6 dakika süre alabildi.

Türkiye Kupası’nda Altay’ı tek golle geçerek son 16 turuna kalan Beşiktaş’ta Michy Batshuayi kaçırdığı gollerle yine saç baş yoldurdu. Belçikalı golcü, istekli görüntüsüne rağmen son dönemde bitiricilik konusunda sıkıntı yaşarken, siyah-beyazlılar forvet takviyesi için harekete geçti.

Beşiktaş, geçen sezon yaşadığı sakatlığı atlatıp takıma dönse de İngiltere Premier Lig ekibi Everton’ın planları arasında yer almayan eski golcüsü Cenk Tosun’u geçen sezon olduğu gibi yine kiralamayı istiyor. Sözleşmesi sezon sonu bitecek milli oyuncu da Beşiktaş’a dönmeyi isterken, 6 aylık kiralama için Everton ile görüşmeler sürüyor.

Siyah-beyazlı takımın geçen sezonun devre arasında yine kiraladığı Cenk Tosun, 4 resmi maçta 3 gol atarken, Erzurum deplasmanında sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Bu arada Cenk Tosun’un babası Şenol Tosun, Altay maçını Vodafone Park’ta izlerken, kaptan Necip Uysal ile de sohbet etmişti.

Şenol Tosun, Beşiktaş'ın kupa maçını tribünden takip etti.
Şenol Tosun, Beşiktaş'ın kupa maçını tribünden takip etti.

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