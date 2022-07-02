Spor Cenk Tosun yeniden Kartalda
TRANSFER

Cenk Tosun yeniden Kartal'da

Yeni sezona hücum hattını takviye ederek girmek isteyen Beşiktaş, İngiliz ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren eski golcüsüyle 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaştı. Weghorst içinse evrak işlemlerinin beklendiği ifade edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun yeniden Kartalda
Everton kariyerinde çıktığı 61 maçta 11 gol atıp, 6 da asist kaydetti.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında hücum hattına öncelik veren Beşiktaş’ın, İngiltere’de Everton forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi sona eren eski golcüsü Cenk Tosun’la anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Siyah-beyazlılar serbest durumda olan 31 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Rekor ücretle gitmişti

2014-2015 sezonunda Beşiktaş’ın Gaziantepspor’dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton’a transfer oldu. 2020-2021 sezonunun 2. yarısında kiralık olarak yeniden Beşiktaş’ta forma giyen 31 yaşındaki forvet, sakatlık sonrası Everton’a geri döndü.

31 yaşındaki oyuncu ile görüşmeleri tamamlayan Beşiktaş’ın, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.

Weghorst'ta evraklar bekleniyor

Siyah-beyazlıların, bir başka İngiliz takımı Burnley’den kiralayacağı Wout Weghorst konusunda ise evrak işlemlerini beklediği kaydedildi.

Weghorst’un eli kulağında
SPOR
Weghorst’un eli kulağında

Yılanlar bastı

Yılanlar bastı

Yangından sonra şehir merkezinde görülmeye başladı.
Ek seferlerkonulmaya başlandı

Ek seferler
konulmaya başlandı

​Otogarlarda bayram hareketliliği.
Tüm zamanların en yüksek ihracatı

​Bakan Muş haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

​İBB'nin Kirazlı-Halkalı Metro çalışması 3 senede yüzde 5 ilerledi.

​6'lıda LGBT çatlağı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.