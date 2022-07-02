Cenk Tosun yeniden Kartal'da

Yeni sezon öncesinde kadrosunu takviye etmek istediği bölgeler arasında hücum hattına öncelik veren Beşiktaş’ın, İngiltere’de Everton forması giyen ve kulübüyle sözleşmesi sona eren eski golcüsü Cenk Tosun’la anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Siyah-beyazlılar serbest durumda olan 31 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacak.
Rekor ücretle gitmişti
2014-2015 sezonunda Beşiktaş’ın Gaziantepspor’dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton’a transfer oldu. 2020-2021 sezonunun 2. yarısında kiralık olarak yeniden Beşiktaş’ta forma giyen 31 yaşındaki forvet, sakatlık sonrası Everton’a geri döndü.
31 yaşındaki oyuncu ile görüşmeleri tamamlayan Beşiktaş’ın, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.
Weghorst'ta evraklar bekleniyor
Siyah-beyazlıların, bir başka İngiliz takımı Burnley’den kiralayacağı Wout Weghorst konusunda ise evrak işlemlerini beklediği kaydedildi.
İsmi Beşiktaş ile anılan Weghorst, diğer isimler kadar etki yapar mı❓ pic.twitter.com/09lYmVarl9
İsmi Beşiktaş ile anılan Weghorst, diğer isimler kadar etki yapar mı❓ pic.twitter.com/09lYmVarl9— SPOR (@yenisafakspor) June 17, 2022