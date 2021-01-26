Spor Cenk Tosuna teklif var Yeni durağı neresi olacak?
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Cenk Tosun'a teklif var: Yeni durağı neresi olacak?​

Cenk Tosun'a teklif var: Yeni durağı neresi olacak?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen Cenk Tosun, takımından ayrılabilir. Çok fazla forma şansı bulamayan milli oyuncu için yine Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion talip oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Cenk Tosun'un güncel bonservis değeri 7 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Cenk Tosun'un güncel bonservis değeri 7 milyon euro.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun’un, Premier Lig ekibi Everton’daki geleceği belirsizliğini koruyor. İngiliz basınına göre, forma şansı bulmakta zorlanan 29 yaşındaki golcü, takımdan ayrılmayı planlıyor.

WBA, Cenk Tosun'u istiyor

Cenk’in bu kararı vermesinde teknik direktör Carlo Ancelotti’nin tercihleri arasında yer almaması olduğu belirtildi. Habere göre; West Bromwich Albion, Everton’ın satmaya sıcak baktığı tecrübeli futbolcu ile ilgileniyor. Avrupa Şampiyonası’na hazır olmak isteyen Cenk Tosun’un da teklif gelirse kabul edebileceği ifade edildi

Kararını vermesi bekleniyor

Geçtiğimiz haftalarda geleceğine dair konuşan milli futbolcumuz, 2-3 hafta içerisinde nasıl bir yol izleyeceğine karar vereceğini söylemişti. Cenk Tosun bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Milli futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılında sona erecek.

  • Beşiktaş kiralamak istiyor
  • Cenk Tosun 5 Ocak 2018 yılında 22.5 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlıların, golcü oyuncuyu kiralık olarak yeniden kadrosuna katmak istediği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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