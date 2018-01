Cenk Tosun'dan Negredo'ya yanıt

Alvaro Negredo, Beşiktaş'ta forma rekabeti içinde olduğu Cenk Tosun'a sosyal medya hesabından veda etti.

Cenk'le üçlü çektirdiği görüntüyü kullanan Negredo, "İyi şanslar kardeşim. Bütün iyi dileklerim senin ve yeni takımınla olsun" ifadelerini kullandı.

İspanyol futbolcunun bu mesajına Cenk'ten yanıt geldi. Milli oyuncu Negredo'ya, "Teşekkür Matador. Lütfen Beşiktaş'a üst üste üçüncü şampiyonluğu getir" karşılığını verdi.

