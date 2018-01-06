SÜPER LİG

Cenk Tosun'dan Negredo'ya yanıt

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, kendisi için veda mesajı yayınlayan Negredo'ya teşekkür ederken, İspanyol golcüden bir de ricada bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Negredo ile Cenk Tosun sosyal medyadan mesajlaştı.

Negredo ile Cenk Tosun sosyal medyadan mesajlaştı.

Fotoğraf: AA

Alvaro Negredo, Beşiktaş'ta forma rekabeti içinde olduğu Cenk Tosun'a sosyal medya hesabından veda etti.

Cenk'le üçlü çektirdiği görüntüyü kullanan Negredo, "İyi şanslar kardeşim. Bütün iyi dileklerim senin ve yeni takımınla olsun" ifadelerini kullandı.

İspanyol futbolcunun bu mesajına Cenk'ten yanıt geldi. Milli oyuncu Negredo'ya, "Teşekkür Matador. Lütfen Beşiktaş'a üst üste üçüncü şampiyonluğu getir" karşılığını verdi.


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