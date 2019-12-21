PREMİER LİG

Cenk Tosun'un yeni hocası Ancelotti oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktörlüğe Carlo Ancelotti getirildi.

Haber Merkezi AA
Ancelotti son olarak Napoli'yi çalıştırmıştı.

Ancelotti son olarak Napoli'yi çalıştırmıştı.

Fotoğraf: IHA

Everton'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 60 yaşındaki İtalyan teknik direktör Ancelotti 4,5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ancelotti, "Premier Lig'e tekrar dönmekten ve bu tarihi kulübün parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Bana güvenenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

20 kupası var

Everton, Ancelotti'nin teknik direktörlük kariyerindeki 10. takımı olacak. Tecrübeli teknik adam, daha önce ülkesinde Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Napoli, İspanya'da Real Madrid, Fransa'da Paris Saint-Germain Almanya'da Bayern Münih ve İngiltere'de Chelsea'yi çalıştırmıştı.

Son olarak Napoli'yi çalıştıran Ancelotti, kariyeri boyunca 3 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 farklı lig şampiyonluğu olmak üzere 20 kupa kazandı.

  • Milli oyuncu Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, 5 Aralık'ta Portekizli teknik direktör Marco Silva ile yollarını ayırmıştı.


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