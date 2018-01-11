SÜPER LİG

Ceylan Çalışkan: Yusuf Yazıcı büyük bir transfere imza atabilir

Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan Everton'a transferinde önemli bir rol oynayan FIFA Menajeri Ceylan Çalışkan, milli futbolcunun transferine dair detayları yenisafak.com'a açıkladı. Yıldız ismin Everton'da serbest kalma bedelinin olup olmadığı sorusuna cevap veren Çalışkan, Türkiye'de Cenk Tosun'dan sonra bu ayarda yapılacak ilk transferin Yusuf Yazıcı olacağını söyledi.

Mustafa Göksel Yeni Şafak
FIFA Menajeri Ceylan Çalışkan, yenisafak.com'a Cenk Tosun transferi ve Yusuf Yazıcı'yla ilgili özel açıklamalarda bulundu.

FIFA Menajeri Ceylan Çalışkan, yenisafak.com'a Cenk Tosun transferi ve Yusuf Yazıcı'yla ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Milli yıldız Cenk Tosun'un Everton'a toplamda 28 milyon euroya transfer olmasına büyük katkıda bulunan FIFA Menajeri Ceylan Çalışkan, milli yıldızın yaz transfer döneminden beri takip edildiğini açıkladı. Çalışkan, Cenk Tosun'un Porto ile deplasmanda oynanan maçta beğenildiğini ve bu maçtan sonra transfer sürecinin başladığını söyledi. İşte Çalışkan'ın yenisafak.com'a yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

"Cenk'in transfer süreci Porto maçıyla başladı"

  • "Cenk Tosun transferi, ülke futbolunun önünü açtı. Biz transferin başından sonuna kadar her aşamasına şahidiz. Everton Sportif Direktörü Steve Walsh, Cenk Tosun'u ilk olarak Porto ile deplasmanda oynanan maçta takip etti. Walsh o maçta Cenk'i çok beğendi ve ardından milli takımın Finlandiya karşılaşmasını takip etti. Cenk orada da 2 gol attı. Beşiktaş'ın Monaco ile oynadığı maçları da çıplak gözle izlediler."

"Newcastle ve Crystal Palace bu paraları veremedi"

  • "Ben, Cenk Tosun için Ağustos ayında Newcastle United ve Crystal Palace'dan teklif getirdim. Ancak o kulüplerin bu paraları vermeleri mümkün değildi. Sonradan işin içine Everton dahil oldu."

Cenk Tosun, Türkiye'den Avrupa'ya en yüksek bedelle transfer olan futbolcu unvanını elde etti.
Cenk Tosun, Türkiye'den Avrupa'ya en yüksek bedelle transfer olan futbolcu unvanını elde etti.

"Serbest kalma bedeli koyulmadı"

  • "Cenk Tosun'un transferi toplamda 28 milyon euroya tamamladı. Beşiktaş, transfere dair sonraki satıştan payda alacak. (Yüzde 7.5) Everton, Cenk'in sözleşmesine herhangi bir serbest kalma bedeli koymadı. Benimle konuştuklarında Türkiye ligini çok takip etmediklerini ancak Cenk'in hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Milli Takımda önemli işler yaptıklarının altını çizdiler. Bu transferle Süper Lig'in de değeri yükseldi."

"Yusuf Yazıcı büyük transfere imza atar"

  • "Türkiye'de yaş itibarıyla Cenk Tosun'dan sonra bu denli bir transfere Yusuf Yazıcı imza atar. Bu rakamlar onun için ödenebilir. Çok terbiyeli ve kaliteli bir çocuk. İstikrarını bu şekilde sürdürebilir ve çalışmaya devam ederse büyük bir transfere imza atabilir. Yusuf Yazıcı için beni Premier Lig, İtalya ve İspanya'dan arayanlar oldu. Takip edilen bir isim. Monaco ile ilgili bir şey duymadım. Böyle transferlerde resmi kağıt önemlidir. Onun dışındaki iddialara aldırış etmemek gerekir."

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor formasıyla çıktığı 49 resmi maçta 11 gol attı, 16 da asist yapma başarısı gösterdi.
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor formasıyla çıktığı 49 resmi maçta 11 gol attı, 16 da asist yapma başarısı gösterdi.

Yusuf Yazıcı 'yıldızı parlayacak' futbolcular arasında
Yusuf Yazıcı 'yıldızı parlayacak' futbolcular arasında

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Yusuf Yazıcı, UEFA'nın radarında. 20 yaşındaki futbolcu UEFA'nın 2018 yılında yıldızını parlatabilecek genç futbolcular arasında gösterildi.Trabzonspor'da bu sezon ilk 11 oyuncusu haline gelen Yusuf Yazıcı, çıktığı 18 maçta 3 gol attı, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.UEFA, 2018’de izlenmesi gereken 50 genç yeteneğin arasında gösterdiği Yusuf Yazıcı için şu ifadeleri kullandı;"Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hücuma dönük orta saha oyuncusunun potansiyelini tanıttı. Yazıcı bu sezon 17 Süper Lig maçında da oynadı"Yıldızını parlatabilecek 50 futbolcu arasında ilk 10 şöyle oluştu;Ethan Ampadu (17 – Chelsea)Houssem Aouar (19 – Lyon)Jan-Fiete Arp (17 – Hamburg)Kepa Arrizabalaga (23 – Athletic)Leon Bailey (20 – Leverkusen)Nicolò Barella (20 – Cagliari)Sander Berge (19 – Genk)Fedor Chalov (19 – CSKA Moskva)Federico Chiesa (20 – Fiorentina)Ante Ćorić (20 – Dinamo Zagreb) Buz adam ❄ Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Ara 16, 2017 at 10:18öö PST) Video: Bizim 'Uşak'lar

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