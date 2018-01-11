Ceylan Çalışkan: Yusuf Yazıcı büyük bir transfere imza atabilir

Milli yıldız Cenk Tosun'un Everton'a toplamda 28 milyon euroya transfer olmasına büyük katkıda bulunan FIFA Menajeri Ceylan Çalışkan, milli yıldızın yaz transfer döneminden beri takip edildiğini açıkladı. Çalışkan, Cenk Tosun'un Porto ile deplasmanda oynanan maçta beğenildiğini ve bu maçtan sonra transfer sürecinin başladığını söyledi. İşte Çalışkan'ın yenisafak.com'a yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

"Cenk'in transfer süreci Porto maçıyla başladı"

"Cenk Tosun transferi, ülke futbolunun önünü açtı. Biz transferin başından sonuna kadar her aşamasına şahidiz. Everton Sportif Direktörü Steve Walsh, Cenk Tosun'u ilk olarak Porto ile deplasmanda oynanan maçta takip etti. Walsh o maçta Cenk'i çok beğendi ve ardından milli takımın Finlandiya karşılaşmasını takip etti. Cenk orada da 2 gol attı. Beşiktaş'ın Monaco ile oynadığı maçları da çıplak gözle izlediler."

"Newcastle ve Crystal Palace bu paraları veremedi"

"Ben, Cenk Tosun için Ağustos ayında Newcastle United ve Crystal Palace'dan teklif getirdim. Ancak o kulüplerin bu paraları vermeleri mümkün değildi. Sonradan işin içine Everton dahil oldu."

"Serbest kalma bedeli koyulmadı"

"Cenk Tosun'un transferi toplamda 28 milyon euroya tamamladı. Beşiktaş, transfere dair sonraki satıştan payda alacak. (Yüzde 7.5) Everton, Cenk'in sözleşmesine herhangi bir serbest kalma bedeli koymadı. Benimle konuştuklarında Türkiye ligini çok takip etmediklerini ancak Cenk'in hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Milli Takımda önemli işler yaptıklarının altını çizdiler. Bu transferle Süper Lig'in de değeri yükseldi."

"Yusuf Yazıcı büyük transfere imza atar"

"Türkiye'de yaş itibarıyla Cenk Tosun'dan sonra bu denli bir transfere Yusuf Yazıcı imza atar. Bu rakamlar onun için ödenebilir. Çok terbiyeli ve kaliteli bir çocuk. İstikrarını bu şekilde sürdürebilir ve çalışmaya devam ederse büyük bir transfere imza atabilir. Yusuf Yazıcı için beni Premier Lig, İtalya ve İspanya'dan arayanlar oldu. Takip edilen bir isim. Monaco ile ilgili bir şey duymadım. Böyle transferlerde resmi kağıt önemlidir. Onun dışındaki iddialara aldırış etmemek gerekir."