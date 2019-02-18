Cezayir aslanı

Galatasaray, Süper Lig’in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı yenerek zirve yarışını sürdürdü. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki maçta Trezeguet’nin golüyle 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, daha sonra oyuna ağırlığını koyarak Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli’nin (3) kaydettiği gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldı. Puanını 42’e çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla lider Başakşehir ile olan puan farkını 3’e indirdi. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa ile sezonun ilk yarısında oynadığı maçı da 4-1 kazanmıştı. 14. dakikada ceza sahası yayı üzerinde frikik kazanan Kasımpaşa’da Trezeguet topun başına geçerken, Muslera’yı kapattığı köşeden avladı: 1-0. 22. dakikada Selçuk’un soldan kullandığı korneri defans uzaklaştıramazken, topu önünde bulan Belhanda ceza sahası yayı üzerinden gönderdiği şutla kaleci Scuffet’i mağlup etti: 1-1. 28’de Belhanda’nın soldan ortasını Feghouli ön direkte tamamlarken G.Saray’ı 2-1 öne geçirdi. 53’te Feghouli, Donk’un defans arkasına gönderdiği pasla birlikte kaleciyle karşı karşıya kalırken, aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-3. 68’de Onyekuru’nun ara pasıyla ceza sahasına giren Feghouli, sağ çaprazdan ters köşeye gönderdiği plase vuruşla ağları sarstı: 1-4. 70’de Trezeguet’nin serbest vuruşunda Heintz, Muslera’yı geçemedi. 71’de Koita’nın şutu Muslera’da kaldı.

Diagne ucuz kurtuldu



G.Saray’ın devre arası Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, eski takımına karşı 11’de maça başlarken, kırmızı kart görmekten kurtuldu! Senegalli futbolcu maçın 6. dakikasında hava topu mücadelesinde Ben Youssef’in yüzüne sert bir müdahalede bulundu. Kasımpaşalı oyuncunun burnu kanarken kenara gelerek tedavi gördü. Maçın hakemler ise bu pozisyonu görmezken spor otoritelerinden büyük eleştiri aldılar.

Feghouli’den ilk hat-trick

Galatasaray’ın Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, maçta 3 gol atarak kariyerinde ilk kez “hat-trick” yapma başarısı gösterdi. Cezayirli futbolcu, Galatasaray’da bu sezon bir lig maçında 3 gol atan ikinci futbolcu olurken, Henry Onyekuru, 18. haftadaki Anakaragücü maçında “hat-trick” yapmıştı. Ligde daha önce 2 golü bulunan Feghouli gol sayısını da 5’e çıkardı. Kasımpaşa karşısında Galatasaray’ın ilk golünü atan Younes Belhanda ise gol sayısını 3’e çıkardı. Feghouli, maçtan sonra oynanan topu aldı ve taraftarlara üçlü çektirdi. Cezayirli futbolcu maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Geriye düştük ama 4-1 kazandık. Bu da takımın ne kadar kaliteli oyunculardan oluştuğunu gösteriyor. Bundan sonra her maç zor olacak” dedi. Feghouli attığı gollerle ilgili soruya, “Elhamdülillah. Bu maçtan dolayı çok mutluyum. Aileme, eşime ve yakınlarıma bu 3 golü hediye etmek istiyorum. Arkadaşlarım olmasa o golleri atamazdım. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum” cevabını verirken, Benfica ile oynayacakları rövanş konusunda ise “Eğer onlar burada kazanmayı başardıysa, biz de onları orada yenebiliriz” ifadesini kullandı.

Rakibi canlı canlı yiyecekler

G.Saray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, ikinci devrede oyuna hakim olarak maçı kazandıklarını söylerken, Luyindama ve Marcao’nun performansları konusunda ise “Hem ofansif hem de defansif olarak bana küyük katkıları var. Kendi mevkime odaklanmamı sağlıyorlar. Birçok pozisyonda rakip forvetle adam adama oynuyorlar. Tabiri caizse rakibi canlı canlı yiyecekler” dedi. Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Henry Onyekuru ise , “Deplasmanda alınmış galibiyet bizim için çok önemli. Son dakikaya kadar mücadele ettik ve önemli bir deplasman galibiyeti aldık” dedi.