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Spor

Chelsea Gusto'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Fransa'nın Lyon takımında oynayan sağ bek oyuncusu Malo Gusto'yu renklerine bağladığını açıkladı.

14:05 . 29/01/2023 Pazar
AA
Malo Gusto, Lyon formasını bu sezon 15 kez giydi.

Malo Gusto, Lyon formasını bu sezon 15 kez giydi.

Ara transfer döneminin en aktif takımlarında olan Chelsea, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İngiliz ekibi, son olarak Lyon'dan Malo Gusto'yu transfer ettiğini duyurdu.


Chelsea'nin yaptığı açıklamaya göre, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Gusto ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklandı. Lyon'un açıklamasında ise 19 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin ek ödemelerle 35 milyon avroyu bulacağı ifade edildi.


Malo Gusto, 2022/2023 sezonu tamamlanıncaya kadar altyapısından yetiştiği Lyon'da forma giyecek.



#Premier Lig
#Chelsea
#Malo Gusto
42 dakika önce
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Chelsea Gusto'yu transfer etti
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