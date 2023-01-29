Ara transfer döneminin en aktif takımlarında olan Chelsea, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İngiliz ekibi, son olarak Lyon'dan Malo Gusto'yu transfer ettiğini duyurdu.

Chelsea'nin yaptığı açıklamaya göre, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Gusto ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklandı. Lyon'un açıklamasında ise 19 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin ek ödemelerle 35 milyon avroyu bulacağı ifade edildi.