Chelsea Kante'nin bonservisini belirledi

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, başarılı orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin bonservisini belirledi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre İngiliz temsilcisi; PSG, Barcelona ve Real Madrid'in listesinde bulunan 27 yaşındaki Kante'nin bonservisi için 110 milyon euro talep ediyor.
- Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Fransa'nın en önemli isimleri arasında gösterilen Kante'nin, Chelsea ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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