Chelsea Kante'nin bonservisini belirledi

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, başarılı orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin bonservisini belirledi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre İngiliz temsilcisi; PSG, Barcelona ve Real Madrid'in listesinde bulunan 27 yaşındaki Kante'nin bonservisi için 110 milyon euro talep ediyor.

Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Fransa'nın en önemli isimleri arasında gösterilen Kante'nin, Chelsea ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bizi Instagram'dan takip ederek Juventus forması kazanabilirsiniz: