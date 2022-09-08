Spor Luyindama Antalyasporda
TRANSFER

Luyindama Antalyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray’dan Christian Luyindama ile bir yıllığına kiralık olarak anlaştı. Antalyaspor'un kiralama ücreti ödemeyeceği Luyindama'nın maaşının yarısının Galatasaray tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
Christian Luyindama hangi takıma transfer oldu?
Luyindama, Galatasaray formasıyla 79 maça çıktı ve 5 gol atıp 3 de asist kaydetti.

Süper Lig’de oynadığı son iki maçı kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, transfer sezonunun son gününde kadrosuna takviye yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki Christian Luyindama’yla anlaştı.

Tecrübeli defans oyuncusu sağlık kontrolü için sabah saatlerinde Antalya’ya geldi. Fraport TAV Antalyaspor, sağlık kontrollerinin ardından futbolcuyla bir yıllık kiralık sözleşme imzalayacak.

Fraport TAV Antalyaspor'un kiralama ücreti ödemeyeceği Christian Luyindama'nın maaşının yüzde 50'sinin Galatasaray tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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