SÜPER LİG

Christoph Daum'dan derbi yorumu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, yarın oynanacak derbi ile ilgili görüşlerini açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Daum son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

Daum son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

Türkiye'de daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum, yarın oynanacak derbi maçını yorumladı.

Ajansspor'a konuşan Daum'un açıklamaları şöyle;

  • Derbi maçlar her sonuca açıktır. İki antrenör de yeteri kadar tecrübeli. Terim ve Kocaman’ın da oyunu doğru stratejiyle kendi lehine çevirecek tecrübeye sahip olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe’nin kendi evinde oynaması büyük bir avantaj.

"Stratejiyi kim daha iyi uygularsa..."

  • Ama maç sonuna kadar hem disiplin hem de teknik direktörlerin verdiği stratejiyi kim daha iyi uygularsa o avantajlı olur. Gereksiz fauller ve bireysel davranışlardan (sarı kart ya da kırmızı kart) kaçınılması gerekir. Oyuncuların sinirlerine hakim olması, otokontrol sağlaması oyunun kontrolünü şekillendirir.

Derbi öncesi dikkat çeken tesadüf
Derbi öncesi dikkat çeken tesadüf

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