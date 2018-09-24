Cihat Arslan'la yollar ayrıldı

Adanaspor yaptığı açıklamada teknik direktör Cihat Arslan'la anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz teknik direktör Cihat Arslan ile bir araya gelerek bazı konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşme sırasında teknik direktör Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır" denildi.

Akhisarspor'a dönmesi bekleniyor

galibiyetini 6. haftada Galatasaray'ı evinde 3-0 yenerek alıp sükse yapan Akhisarspor, Cihat Arslan'ı 2 yıl aradan sonra yuvaya döndürüyor.

Daha önce kulüpte eskiden görev yapan teknik direktörlerin dönmesine soğuk bakan başkan Hüseyin Eryüksel, kurulan iddialı kadronun lige kötü başlamasıyla Arslan'a dümen kırdı. Akhisar'ın kararında takımdaki futbolcuların da başarılı teknik adamdan yana tavır almalarının etkili olduğu öğrenildi.





