SÜPER LİG

Cihat Arslan Adanaspor ile yollarını ayırdı

Cihat Arslan'la yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'u çalıştıran Cihat Arslan, turuncu-beyazlı ekiple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Haber Merkezi DHA, Yeni Şafak
Cihat Arslan

Cihat Arslan

Fotoğraf: Anadolu Ajansı / AA

Adanaspor yaptığı açıklamada teknik direktör Cihat Arslan'la anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Akdeniz temsilcisinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuz teknik direktör Cihat Arslan ile bir araya gelerek bazı konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşme sırasında teknik direktör Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır" denildi.

Akhisarspor'a dönmesi bekleniyor

galibiyetini 6. haftada Galatasaray'ı evinde 3-0 yenerek alıp sükse yapan Akhisarspor, Cihat Arslan'ı 2 yıl aradan sonra yuvaya döndürüyor.

  • Daha önce kulüpte eskiden görev yapan teknik direktörlerin dönmesine soğuk bakan başkan Hüseyin Eryüksel, kurulan iddialı kadronun lige kötü başlamasıyla Arslan'a dümen kırdı. Akhisar'ın kararında takımdaki futbolcuların da başarılı teknik adamdan yana tavır almalarının etkili olduğu öğrenildi.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.