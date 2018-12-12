SÜPER LİG

Cimbom, Origi’de pes etmeyecek

Bafetimbi Gomis’in satışından sonra forvet bölgesinde sıkıntı yaşayan Galatasaray, Liverpool’un golcüsü Origi için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı yıldızı göndermek istemeyen Ada ekibine karşı ısrarını sürdürerek, devre arasında bir teklif daha götürecek.

Mustafa Fidan Yeni Şafak
Divock Origi

Divock Origi

Devre arasında forvet transfer etmek için kolları sıvayan Galatasaray’a kötü haber geldi. Bafetimbi Gomis’in ayrılışının ardından forvet bölgesinde eksik kalan sarı kırmızılı ekip, ara transfer dönemiyle birlikte sorunlarını çözme niyetinde. Birçok isimle görüşen sarı-kırmızılılar, Liverpool forması giyen Divock Origi’yi listesine almıştı. Ancak Belçikalı yıldızdan kötü haber geldi. Liverpool, Origi’nin Ada dışına çıkmasına sıcak bakmıyor! ESPN’in haberine göre Galatasaray’ın Origi için yaptığı kiralama teklifi Liverpool tarafından reddedildi. Kırmızılar’ın Origi’nin Ada dışında bir ligde forma giymesine sıcak bakmadığı bildirildi.

GALATASARAY VAZGEÇMEYECEK

Ancak Galatasaray, bu transferden kesin olarak vazgeçmiş değil. Eğer 23 yaşındaki oyuncuya talip çıkmazsa son bir kez daha İngiliz ekibine teklif götürülecek ve transfer sonlandırılmaya çalışılacak. Origi, Everton’la oynanan derbi maçın 90+7. dakikasında attığı golle galibiyeti getiren isim olmuştu. Bu sezon Liverpool formasıyla üç maça çıkan Origi, toplam 83 dakikada 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

  • Cengiz’den Kasapoğlu’na ziyaret
  • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’i makamında kabul etti. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Kabulün ardından Cengiz, Bakan Kasapoğlu’na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Galatasaray forması hediye etti.

Teşekkürler Schalke
Teşekkürler Schalke

Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu son karşılaşmasında evinde Portekiz ekibi Porto’yu konuk eden Galatasaray sahasından 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi’nde devam etme şansı kalmayan sarı-kırmızılı takım, Schalke’nin kendi sahasında Lokomotiv Moskova’yı son dakikada attığı golle yenmesi üzerine yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme hakkı kazandı. Galatasaray’ın son 32 turunda dahil olacağı UEFA Avrupa Ligi’nde kuralar 17 Aralık Pazartesi günü çekilecek. Diğer yandan Galatasaray, dünkü yenilgisiyle son 12 resmi maçının sadece 2’sinde galip gelebildi. 17. dakikada Telles’in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Felipe topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 40’da Mariano ceza sahası içerisinde Hernani’yi düşürürken hakem penaltı kararı verdi. 42’de penaltı atıyını kullanan Marega, skoru 2-0’a getirdi. 44’te ceza sahasına giren Rodrigues, Felipe tarafından düşürülürken hakem bu kez G.Saray lehine penaltı çaldı. 45+1’de Feghouli penaltı vuruşuyla farkı bire indirdi: 1-2. 48’de Eren’in pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Rodrigues’in şutu Casillas’ta kaldı. 55’te Feghouli’nin ortasında Onyekuru altı pasa yakın bir noktadan topu dışarı gönderdi. 56’da Ozan’dan topu kapan Marega defans arkasına Hernani’yi kaçırdı. Hernani’nin pasında ise Sergio topu ağlarla buluşturdu: 1-3. 65’te Rodrigues’in sağ taraftan içeri ortaladığı topu Eren altı pas içerisinde tamamladı: 2-3. 66’da Rodrigues, Maxi Pereira tarafından ceza sahası içerisinde düşürülürken hakem üçüncü kez beyaz noktayı gösterdi. 67’de Feghouli ikinci kez topun başına geçerken bu kez şutu üst direkte patladı.Feghouli penaltı kaçırdı Eren Derdiyok ıslıklandıGalatasaray’ın maçta 3-2 geride olduğu sırada kazanılan penaltıyı Sofiane Feghouli, gole çeviremedi. Maçın 67. dakikasında penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Feghouli’nin vuruşunda, top üst direkten döndü ve pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Feghouli’nin kaçırdığı bu penaltıyla sarı-kırmızılı takım, skoru 3-3 yapma fırsatından yararlamadı. Bu arada Galatasaraylı taraftarlar maçta bir çok fırsata kaçıran Eren Derdiyok’u ıslıklarla protesto etti. Almanya’da sevindiren sonuçUEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında temsilcimiz Galatasaray’ın grubunda Schalke, Lokomotiv Moskova’yı 1-0 mağlup etti. Alman ekibine galibiyeti getiren golü 90. dakikada Schöpf kaydetti. Bu sonuçla grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. kalan Lokomotiv Moskova ise UEFA Şalmpiyonlar Ligi’ne de veda etti. Divan toplantısı bugünGalatasaray Kulübünün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün yapılacak. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, divan kurulu toplantısının Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu’nda gerçekleştirileceği belirtildi. Toplantının saat 13.30’da başlayacağı kaydedildi.F.Bahçe her kategoride dökülüyorGüneş bizim için baba gibi

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.