Cimbom puanla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge’ün konuğu olan Galatasaray, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı: 0-0. Devler Ligi’nde 2013 yılından beri dış saha mücadelelerinde galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, Belçika deplasmanında da bir puana razı oldu. G.Saray, aynı zamanda 17 yıl ve 27 maç sonra Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda kalesini gole kapattı. 18 Eylül 2002’de, yine Club Brugge ile aynı grupta yer alan sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova’yı deplasmanda 2-0 yenmişti. 8. dakikada Vormer’in sağdan ortası Muslera’yı da aşarken, arka direkteki Bonaventure topu boş kaleye göndermedi. 31’de rakip savunmanın hatasında topu kapan Babel, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Mignolet’i nişanladı. 34’de Okeke’nin sağdan ortasında Ricca’nın gelişine sert vuruşu üst direğe çarparak oyun alanını terk etti. 51’de Vanaken’in ara pasında Bonaventure’nin şutunda Muslera geçit vermedi. 54’de Vormer’in sağdan kullandığı kornerde Okereke’nin kafa vuruşunu Muslera çeldi. 60’da Seri’nin topuk pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Feghouli’nin şutu üst direkte patladı. 88’de Belçika ekibi Marcao’nun ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. VAR’a başvuran hakem devam kararı verdi. 90’da Feghouli’nin kullandığı kornerde Falcao’nun kafa vuruşu yan ağlarda kaldı. Galatasaray, gruptaki ikinci maçında 1 Ekim’de İstanbul’da Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

2 bin polis, 27 gözaltı

26 bin kapasiteli Jan-Breydel Stadı dün ful çekti. 21 bin kombineye sahip Club Brugge cephesi, konuk Galatasaray’a bin 350 bilet ayırdı. Stat çevresinde ve şehir merkezinde olağanüstü hal ilan eden Belçika polisi, 2 emniyet mensubunu maç için görevlendirdi. Galatasaray taraftarı kortej halinde yürüyerek stada getirilirken, Brugge sokaklarında taşkınlık çıkaran 27 Türk taraftar gözaltına alındı.

G.Saray 11 yabancıyla çıktı

G.Saray, Club Brugge maçına 11 yabancı futbolcuyla çıktı. Yedeklerde diğer yabancılardan Andone ve Donk yer alırken, Okan Koçuk, Şener, Ömer Bayram, Emre Mor ve Adem Büyük ise Türk oyuncular olarak forma bekledi. İkinci yarıda oyuna giren Şener ise ilk kez resmi bir maçta G.Saray forması giydi.

Falcao: Beraberlik iyi sonuç

G.Saray’ın forveti Radamel Falcao, maç sonrası yaptığı açıklamada, “3 puanı almak için şanslar bulduk ama beraberlik iyi sonuç. Çok büyük takımlarla oynayacağız ama biz de çok büyük takımız. Evimizdeki 2 maçta maksimum puanı almak istiyoruz” dedi. Zamana ihtiyacı olduğunu belirten Kolombiyalı yıldız, “İlerleyen zamanda fizik olarak daha iyi olacağım” dedi.