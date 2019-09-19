Cimbom puanla başladı
SÜPER LİG

Cimbom puanla başladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. Maçın son bölümünü tek kale oynayan sarı-kırmızılı ekip galibiyete yaklaşsa da 3 puan alamadı. Cimbom, gruptaki ikinci maçında İstanbul’da PSG ile karşılaşacak

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ryan Babel

Ryan Babel

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Club Brugge’ün konuğu olan Galatasaray, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı: 0-0. Devler Ligi’nde 2013 yılından beri dış saha mücadelelerinde galibiyet yüzü göremeyen sarı-kırmızılılar, Belçika deplasmanında da bir puana razı oldu. G.Saray, aynı zamanda 17 yıl ve 27 maç sonra Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda kalesini gole kapattı. 18 Eylül 2002’de, yine Club Brugge ile aynı grupta yer alan sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova’yı deplasmanda 2-0 yenmişti. 8. dakikada Vormer’in sağdan ortası Muslera’yı da aşarken, arka direkteki Bonaventure topu boş kaleye göndermedi. 31’de rakip savunmanın hatasında topu kapan Babel, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Mignolet’i nişanladı. 34’de Okeke’nin sağdan ortasında Ricca’nın gelişine sert vuruşu üst direğe çarparak oyun alanını terk etti. 51’de Vanaken’in ara pasında Bonaventure’nin şutunda Muslera geçit vermedi. 54’de Vormer’in sağdan kullandığı kornerde Okereke’nin kafa vuruşunu Muslera çeldi. 60’da Seri’nin topuk pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Feghouli’nin şutu üst direkte patladı. 88’de Belçika ekibi Marcao’nun ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. VAR’a başvuran hakem devam kararı verdi. 90’da Feghouli’nin kullandığı kornerde Falcao’nun kafa vuruşu yan ağlarda kaldı. Galatasaray, gruptaki ikinci maçında 1 Ekim’de İstanbul’da Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

  • 2 bin polis, 27 gözaltı
  • 26 bin kapasiteli Jan-Breydel Stadı dün ful çekti. 21 bin kombineye sahip Club Brugge cephesi, konuk Galatasaray’a bin 350 bilet ayırdı. Stat çevresinde ve şehir merkezinde olağanüstü hal ilan eden Belçika polisi, 2 emniyet mensubunu maç için görevlendirdi. Galatasaray taraftarı kortej halinde yürüyerek stada getirilirken, Brugge sokaklarında taşkınlık çıkaran 27 Türk taraftar gözaltına alındı.
  • G.Saray 11 yabancıyla çıktı
  • G.Saray, Club Brugge maçına 11 yabancı futbolcuyla çıktı. Yedeklerde diğer yabancılardan Andone ve Donk yer alırken, Okan Koçuk, Şener, Ömer Bayram, Emre Mor ve Adem Büyük ise Türk oyuncular olarak forma bekledi. İkinci yarıda oyuna giren Şener ise ilk kez resmi bir maçta G.Saray forması giydi.
  • Falcao: Beraberlik iyi sonuç
  • G.Saray’ın forveti Radamel Falcao, maç sonrası yaptığı açıklamada, “3 puanı almak için şanslar bulduk ama beraberlik iyi sonuç. Çok büyük takımlarla oynayacağız ama biz de çok büyük takımız. Evimizdeki 2 maçta maksimum puanı almak istiyoruz” dedi. Zamana ihtiyacı olduğunu belirten Kolombiyalı yıldız, “İlerleyen zamanda fizik olarak daha iyi olacağım” dedi.

Trabzonspor Avrupa’da 130. randevuda
Trabzonspor Avrupa’da 130. randevuda

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Çekya’nın Sparta Prag ekibiyle ilk maçta 2-2 evinde ise 2-1’lik skorla mağlup ederek play-off turunda mücadele etmeye hak kazanarak AEK’nın rakibi oldu. Yunan ekibiyle deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kazanan bordo-mavililer evinde 2-0 kaybetmesine rağmen gruplara kalmayı başararak Basel, Krasnodar ve Getafe ile C grubunda mücadele etmeye hak kazandı.Bordo-mavililer Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 129 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı. 46 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 169 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde de 172 gol gördü.Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası’nda 81, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası’nda 8 maç oynadı.UEFA Avrupa Ligi’nde 82. maçTrabzonspor, Getafe takımıyla eski adı UEFA Kupası yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi’nde 82. maçını oynayacak. Kupada ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya’nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 81 maçın 33’ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan bordo-mavililer, 27 maçta mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 113 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 108 gole engel olamadı.Trabzonspor 8 yıl aradan sonra İspanya’daBordo-mavililer 8 yıl aradan sonra bir La Liga ekibiyle karşılaşacak. Trabzonspor Avrupa arenasında daha önce 6 İspanya takımı ile karşılaştı. Getafe ile birlikte 7’nci La Liga ekibiyle karşılaşacak olan Karadeniz ekibi İspanya temsilcileriyle 13 maç yaptı. Söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Attığı 10 gole karşılık kalesinde ise 22 gol gördü. Bordo-mavililer Barcelona, Athletico Madrid, RC Deportivo, Villarreal, Athletic Bilbao ve CA Osasuna gibi La Liga’nın güçlü ekipleriyle karşılaştı.Devlere karşı zaferlerTrabzonspor, bugüne kadar Avrupa’da oynadığı maçlarda büyük takımlara karşı önemli galibiyetler elde etti. Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı başarılı sonuçlar alan bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere’nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya’nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya’nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere’nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 1-0’lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Trabzonspor, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter’i 14 Eylül 2011’de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa’da adından söz ettirmişti.En farklı galibiyetini Arnavutluk takımı karşısında aldıTrabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk’un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası’nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0’lık sonuçla mağlup ederek, Avrupa’da oynadığı 127 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.En farklı yenilgi Barcelona’ya karşıTrabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgisini ise İspanya’nın Barcelona takımı karşısında gördü. Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonu Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. Tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona’ya 7-2’lik sonuçla mağlup olmuştu.✈️ UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda deplasmanda Getafe CF ile karşılaşacak olan takımımız bugün Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Madrid’e gitti.Detaylar👉 https://t.co/bX926reCZz pic.twitter.com/65OBFVXlrs&mdash; Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) September 17, 2019

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