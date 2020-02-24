Cimbom tarih yazdı

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. 20 yıllık Kadıköy galibiyeti hasretine son veren sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Donk, Falcao (penaltı) ve Onyekuru kaydederken, sarı-lacivertlilerin sayısı penaltıdan Max Kruse’dan geldi. 11 sarı ve 3 kırmızı kartın çıktığı maçta sarı-lacivertliler son 4 haftada 11 puan kaybederek zirve yarışının uzağında kaldı. Sarı-kırmızılılar ise zorlu deplasmandan 3 puan alarak ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkararak liderlik ortaklığını sürdürdü. Gerginliklerden dolayı ilk yarıda topun oyunda kalma süresi az olsa da iki takım da golü buldu. 4. dakikada Belhanda’nın derinlemesine pasına hareketlenen Onyekuru’nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şut yandan auta gitti. 17’de Vedat Muriqi’in ceza sahasında Marcao tarafından düşürülmesinin ardından maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçer Kruse, topu ve Muslera’yı farklı köşelere gönderdi: 1-0. 40’ta Ömer Bayram’ın kullandığı kornerde topla kale önünde bomboş pozisyonda buluşan Donk’un kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. 64’te Altay’ın hatalı pasıyla bir anda ceza yayı üzerinde topla buluşan Belhanda’nın vuruşunu kalesine dönen genç kaleci son anda kontrol etti. 77’de Jailson’un, Onyekuru’yu ceza sahası içinde düşürmesinin ardından hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Falcao, Altay’ın köşeyi tahmin etmesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-2. 90+7’de kontratakta Jailson ile birebir kalan Onyekuru, rakibinden ve Altay’dan sıyrıldı ve topu boş kaleye gönderdi: 1-3.

Güzel ve anlamlı bir galibiyet aldık

Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, anlamlı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Uruguaylı futbolcu, “Şükürler olsun. Çok güzel ve anlamlı bir galibiyet aldık. 20 yıldır kazanamıyorduk. Daha önce de finallerde kaybettik. Maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar karşılaşmayı domine eden bir galibiyeti hak eden bir oyun oynadık. Bu galibiyet serisini burada devam ettirmemiz bize farklı şeyler katacaktır. Hak eden bir Galatasaray vardı. Henry’yi (Onyekuru) tebrik ediyorum. Biraz daha iyi olsaydı farklı bir skor çıkabilirdi” dedi.

Ayaklarımızın yere basması gerekiyor

Fenerbahçe’yi deplasmanda 20 yıl sonra 3-1’lik skorla yendiği maçın ardından Galatasaraylı Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu. Bütün hafta boyunca maça çok iyi hazırlandıklarını belirten Cezayirli futbolcu, “Teknik heyetin 1. dakikadan 90. dakikaya kadar harfi harfine söylenenleri sahaya yansıtan bir takım vardı. Kalitemizi bir kez daha gösterdik. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Havaya girmemiz gerekiyor. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İkinci yarıya iyi başladık. Uzun bir yolumuz var. Zorlu maçlar var. Havaya girmeden böyle devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Hayatımın en mutlu günlerinden biri

Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao maçtan sonra yaptığız açıklamada, “Hayatımın en mutlu günlerinden bir tanesi. Alex sevdiğim beğendiğim bir futbolcuydu. Onu takip ederken, Brezilya’dan biliyorduk Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi deplasmanda yenemediğini. Bunu bilerek geldik. Önümüzde uzun bir yol var. Önümüzdeki maçlara 3 puan parolasıyla çıkıp hedefe ulaşmak istiyoruz” dedi. Bütün hafta takım olarak çok iyi çalıştıklarını aktaran Brezilyalı oyuncu, “Görevimiz defans oyuncuları olarak gol yememek. En iyi şekilde oynayıp topu ileriye göndermek. Zorlu rakipler var Her pazar bizim için bir final” diye konuştu.