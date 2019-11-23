Cimbom’a Başakşehir şoku

Süper Lig’in 12. haftasındaki kritik mücadelede Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir’e 1-0 yenilerek hem şampiyonluk yarışında yara aldı hem de kendi evinde 41 maç sonra yenilgiyle tanıştı. Sarı-kırmızılıların son 2 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Başakşehir ise maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 9. dakikada Ömer Bayram’ın soldan kullandığı kornerde Babel’in, kafa vuruşunda çerçeveyi tutturamadı. 22’de Visca’nın yükselttiği topu önünde bulan Crivelli’nin şutunda kaleci Okan Kocuk geçit vermedi. 34’te Ömer, sağdan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleyi düşünürken kaleci Mert son anda kornere çeldi. 40’da Lemina’nın ceza sahası dışından gönderdiği şuta Adem dokunurken, kaleci Mert’i geçemedi. 49’da Mariano’nun sağ kanattan açtığı ortayı Feghouli, ön direkte tamamlarken Mert gole izin vermedi. 78. dakikada İrfan Can’ın ara pasında ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Gulbrandsen, bekletme gerçekleştirdiği vuruşla takımını deplasmanda öne geçirdi: 0-1. Maçın devamında iki takım da gol bulmayı başaramazken, Başakşehir deplasmandan üç puanla ayrıldı.

Luyindama sezonu kapattı

Galatasaray’da milli takımda sakatlanan Christian Luyindama’nın sağlık durumu belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve dün İstanbul’a dönen Luyindama’nın yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği ifade edildi. Ameliyat olacak başarılı oyuncunun sezonu kapatması bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile bu sezon 15 resmi maçta çıkmıştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika’nın Standard Liege takımın kiralanan Luyindama’nın yaz transfer döneminde bonservisi alınmıştı.

Şehit Öğretmenler unutulmadı

G.Saraylı taraftarlar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla üzerinde “24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Mekanınız cennet olsun Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz” yazısının bulunduğu pankart açtı.

Babel cezalı

Galatasaray’da 3. dakikada sarı kart gören Ryan Babel cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu, takımını gelecek hafta Trabzonspor maçında yalnız bırakacak. Başakşehir’de de Mahmut cezalı duruma düştü.

Okan Kocuk ilk kez

G.Saray’da milli takımdan belindeki Muslera ağrılarıyla dönen Muslera’nın yerine kaleci Okan Kocuk ilk resmi bir maçta oynadı. Milli takımlarından sakatlık yaşayarak dönen Babel ve Lemina ise maça 11’de başladı. G.Saray’da sakatlığı nedeniyle Muslera, Luyindama, Emre Akkaba, Falcao ve Andone forma giyemezken, teknik heyet, eksikler nedeniyle 16 yaşındaki stoper Emin Bayram’ı kadroya aldı. Bu arada maç öncesi G.Saray’ın eski futbolcusu Harry Kewell’a plaket verildi.