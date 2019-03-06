Cimbom’da hedef 10’da 10

Teknik heyet, futbolcularla yaptığı görüşmede, 8 puanlık farka takılmamaları gerektiğini iletirken Başakşehir’i evinde konuk edeceklerinin altını çizdi. Ayrıca Başakşehir’in Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de maçlar yapacağının altını çizen teknik heyetin, “Bir yerlerde illa ki puan kaybedecekler. Biz kendi işimize bakalım ve tüm maçlarımızı kazanalım” şeklinde motive ettiği öğrenildi.

Diagne: Eskisinden güçlü döneceğim



Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, “İnşallah eskisinden güçlü bir şekilde döneceğim” dedi. Sarı-kırmızılı takımla çıktığı 5 resmi maçta 1 gol atabilen Senegalli futbolcu, kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından cevap vererek, “Sahaya en iyi halimi yansıtamadım. Eleştiri herkes için iyidir ancak ben başımı dik tutuyorum. Allah’a şükür kendime güveniyorum. İnşallah eskisinden güçlü bir şekilde döneceğim” dedi.