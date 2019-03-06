SÜPER LİG

Cimbom’da hedef 10’da 10

Galatasaray, aldığı son beraberlikle zirvenin 8 puan gerisine kadar düşerken henüz umudunu kaybetmedi. Teknik heyet, oyunculara izin vermeden hemen Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlarken hedefi belirledi: 10’da 10. Sarı-kırmızılı takım, bitmesine 10 hafta kalan ligde tüm maçlarını kazanmak için sahaya çıkacak.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Galatasaray

Galatasaray

Teknik heyet, futbolcularla yaptığı görüşmede, 8 puanlık farka takılmamaları gerektiğini iletirken Başakşehir’i evinde konuk edeceklerinin altını çizdi. Ayrıca Başakşehir’in Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de maçlar yapacağının altını çizen teknik heyetin, “Bir yerlerde illa ki puan kaybedecekler. Biz kendi işimize bakalım ve tüm maçlarımızı kazanalım” şeklinde motive ettiği öğrenildi.

  • Diagne: Eskisinden güçlü döneceğim
  • Mbaye Diagne
    Mbaye Diagne
  • Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, “İnşallah eskisinden güçlü bir şekilde döneceğim” dedi. Sarı-kırmızılı takımla çıktığı 5 resmi maçta 1 gol atabilen Senegalli futbolcu, kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından cevap vererek, “Sahaya en iyi halimi yansıtamadım. Eleştiri herkes için iyidir ancak ben başımı dik tutuyorum. Allah’a şükür kendime güveniyorum. İnşallah eskisinden güçlü bir şekilde döneceğim” dedi.

Mehmet Demirkol Fatih Terim'in istemediği oyuncuları açıkladı
Mehmet Demirkol Fatih Terim'in istemediği oyuncuları açıkladı

Spor yazarı Mehmet Demirkol, Galatasaray'la ilgili konuşurken "Selçuk, Melo'yu arıyor, bulamıyor. Yanında Melo olmadığı için de Selçuk bu durumda zaten. Fernando Türkiye'nin pozisyonunun en iyi futbolcusu, bunu tartışmam. Hoca başka bir şey istiyor, Fernando ve NDiaye'yi istemiyor, kafasındaki oyun ve sistem bu değil." dedi. "Yaz transfer dönemini bekleyeceğiz"Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda yaşadığı puan kayıplarına da değinene Mehmet Demirkol, "Galatasaray'ın bu kadar uzun bir dönem içerisinde deplasman galibiyet serisi olmadığını 14 sene şampiyon olamadığı dönemde hatırlıyorum. Galatasaray'ın ne oynadığı belli değil, deplasman maçları belirsiz. Hoca bir Ocak ayını görelim dedi ama olmadı, sanırım bir Haziran-Temmuz dönemi daha bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın şampiyonluk şansı"Bu deplasmansızlıkla Galatasaray'ın şampiyon olması kolay değil ama Galatasaray'ın ölüsü normal şartlarda bu şampiyonluk yarışında kalır, Galatasaray böyle bir camia, böyle şampiyon kültürü olan bir camia."

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