Cisse'te çöktü

Süper Lig’in 4. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı. Ev sahibi ekip ise 4. maçını da kayıpsız geçerek liderliğini sürdürdü. Alanya karşısında öne geçen sarı-lacivertliler, defansta yaptığı büyük hatalar sonucu rakibine mağlup olmaktan kurtulamadı. 39. dakikada Vedat Muriqi ile paslaşarak ceza sahasına giren Rodrigues topu içeriye çevirdi. Kruse’un çıkardığı topa Tolga Ciğerci sert vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-1. 43’de Bakasetas’ın soldan ortasında arka direkte Fernandes’in vuruşunda, kaleci Altay iki hamlede topa sahip oldu. 45’de sağ çaprazdan ceza sahasına giren Campos’un ortasında Altay’dan seken topa Fernandes’in röveşatasını F.Bahçe kalecisi iki hamlede kontrol etti. 45+2’de Fernandes’in soldan kullandığı uzun taç atışında, Altay ile savunma arasındaki anlaşmazlıktan dolayı boşta kalan topu Bakasetas altıpas içinde bulunan Cisse’ye çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlara gitti :1-1. 46’da Altay’ın kısa kullandığı kale vuruşunda Jailson topu uzaklaştırmak isterken Bakasetas’a çarpan topu önünde bulan Cisse, yerden bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1. 60’da Luiz Gustavo’nun soldan ortasında Kruse’nin kafa vuruşu kaleci Marafona’da kaldı. 62. dakikada Ozan Tufan’ın kaptırdığı top sonrası sol çaprazdan ceza alanı içine giren Fernandes, sağ ayağıyla yerden vuruşla topu Altay’ın altından ağlarla buluşturdu: 3-1. 64’de Deniz’in soldan kullandığı kornerde Rodrigues’in vuruşunda kaleci Marafona’dan seken top yan kale direğinden geri dönerken defans topu uzaklaştırdı. 85’de Alper yerde kaldı hakem “devam” dedi. 90+2’de Bakesatas’ın vuruşu üst direkten döndü.

Çok mutsuzuz

Alanyaspor’un 2. golü öncesi büyük hata yapan Jailson maç sonrası büyük üzüntü yaşadı. Brezilyalı oyuncu, “Çok mutsusuz. İstediğimiz sonucu alamadık. Bireysel hatalar yaptık ancak kafamızı kaldırmamız gerekiyor ve gelecek hafta evimizde iyi bir sonuç almamız gerekiyor” dedi. Asıl mevkisi yerine stoperde oynadığı şeklindeki soru üzerine Jailson “Antrenmanlarda da sürekli çalıştığım bir pozisyon. Maalesef bir hata yaptım ama nerede oynarsam oynayayım böyle bir hata yapmamalıyım. Şimdi daha çok çalışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yine Alanya

Fenerbahçe, Süper Lig’de 8 maç sonra yine Alanyaspor’a yenildi. Geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor karşısında 1-0’lık skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra çıktığı 8 maçta yenilgi yüzü görmemişti. Söz konusu maçlarda 6 galibiyet, 2 beraberlik elde eden Fenerbahçe’nin bu serisi de yine Alanya deplasmanında son buldu.

Luiz Gustavo ilk kez

Fenerbahçe, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11’de zorunlu bir oyuncu değişikliğine gitti. Ligin 3. haftasındaki Trabzonspor maçında 11’de oynayan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, yerine yeni transferlerden Luiz Gustavo 11’de sahaya çıktı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, ilk kez bir lig maçında forma giydi. Emre’nin kadroda olmaması nedeniyle, geçen sezon Alanya’da kiralık olarak yarım devre forma giyen Ozan Tufan kaptan olarak sahaya çıktı. 24 yaşındaki oyuncu Alanya karşısında sağ bekte görev aldı.