SÜPER LİG

Cocu'dan veda mesajı

Fenerbahçe Kulübünün, sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sona erdirdiği Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu, teşekkür mesajı yayımladı.

Haber Merkezi AA
Cocu sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 15 resmi maçta sadece 3 galibiyet alabildi.

Cocu sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 15 resmi maçta sadece 3 galibiyet alabildi.

Fotoğraf: DHA / DHA

Hollandalı teknik adam Cocu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli kulüple bugün karşılıklı bir anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Taraftarlara, futbolculara, kulübe ve Sayın Ali Koç'a minnettarlığımı ifade etmek isterim. Maalesef imkanlar dahilinde kulübü hak ettiği yere getiremedik. Fenerbahçe'deki görev sürem kısa olmasına rağmen kulübe ve İstanbul'a aşık olduk" ifadelerini kullandı.

Cocu, bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'ye ve taraftarlara şans diledi.

Sarı-lacivertli kulüp, Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiğini duyurmuştu.

Cocu'nun sözleşmesi feshedildi
Cocu'nun sözleşmesi feshedildi

Sarı-lacivertli kulüp, Phillip Cocu ile sözleşme fesih konusunu nihayete erdirdi. UEFA’dan sıkıntı yaşamak istemeyen yönetim, Hollandalı çalıştırıcının sözleşmesini uzlaşı yoluyla feshetti.Fenerbahçe'nin yenik teknik direktör olarak Ersun Yanal'ı açıklaması bekleniyor.10. haftada görevine son verilmiştiSüper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'ne karşı alınan 3-1'lik yenilginin ardından Cocu'nun görevine son verildiği duyurulmuştu. Sarı-lacivertli ekip, o günden sonra maçlara Cocu'nun yardımcılığını yapan Erwin Koeman yönetiminde çıkıyor.Sarı-lacivertli kulüpten Cocu le ilgili yapılan açıklama şöyle;"Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir.Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/LFE5sld9MW&mdash; Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 13 Aralık 2018


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