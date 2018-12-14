SÜPER LİG

Cocu'nun bedeli 5 milyon euro

Fenerbahçe, daha önce görevine son verdiği Hollandalı teknik adamla sözleşmesini feshetti. Cocu için sezon başında PSV’ye 2 milyon Euro tazminat ödeyen sarı-lacivertliler, Hollandalı teknik adama 1 yıllık alacakları tutarı olan 2.1 milyon Euro ve diğer alacaklarını ödeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cocu, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 15 resmi maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Cocu, Fenerbahçe'nin başında çıktığı 15 resmi maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Fotoğraf: IHA

Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiğini bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Süreçteki iş birliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig’in 10. haftasında Ankaragücü’ne karşı alınan 3-1’lik yenilginin ardından Hollandalı teknik adamın görevine son verildiğini duyurmuştu. Sarı-lacivertli ekip, o günden sonra maçlara Cocu’nun yardımcılığını yapan Erwin Koeman yönetiminde çıkıyor.

Kasadan servet çıkacak

Her fırsatta ağır borç yükünden bahseden Fenerbahçe yönetimi sözleşmesini feshettiği teknik direktör Phillip Cocu için kulüp kasasından önemli bir ödeme yaptı. PSV Eindhoven’dan yıllık 500 bin Euro kazanan Cocu Fenerbahçe’den yıllık 2.1 milyon Euro alıyordu. Yönetim tazminat olarak Cocu’ya 1 yıllık maaşını öderken, ayrıca sezon başında PSV Eindhoven’a da Hollandalı çalıştırıcının sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon Euro vermişti. Cocu’nun sarı-lacivertli kulübü maliyeti menajer ücretleri, ödenecek tazminat, tazminatın içerdiği bonuslarla birlikte 5 milyon Euro’yu bulacak. Bu rakam da Türk lirasıyla 30 milyon TL’yi aşan bir rakama denk geliyor.

Yeni hoca açıklanıyor

Fenerbahçe yönetimi, anlaşmaya vardığı teknik direktör Ersun Yanal’ı bugün açıklaması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetim, Ersun Yanal ile 1.5 milyon Euro ücret konusunda anlaşmaya vardı. Böylece Fenerbahçe yönetimi, sadece teknik direktörlük için kulüp kasasından yaklaşık 7 milyon Euro ödeme yapmış oldu.

Cocu'dan veda mesajı
Cocu'dan veda mesajı

Hollandalı teknik adam Cocu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli kulüple bugün karşılıklı bir anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Taraftarlara, futbolculara, kulübe ve Sayın Ali Koç'a minnettarlığımı ifade etmek isterim. Maalesef imkanlar dahilinde kulübü hak ettiği yere getiremedik. Fenerbahçe'deki görev sürem kısa olmasına rağmen kulübe ve İstanbul'a aşık olduk" ifadelerini kullandı.Cocu, bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'ye ve taraftarlara şans diledi.Sarı-lacivertli kulüp, Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiğini duyurmuştu.Cocu'nun sözleşmesi feshedildi

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