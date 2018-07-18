Cocu'nun en güvendiği isim

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun, tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'i çok beğendiği ifade edildi.
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Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in yeri garanti. Teknik direktör Phillip Cocu yeni sezonda kaleyi tecrübeli kaleciye emanet etmeyi planlıyor.
Skorer'de yer alan habere göre Kamerunlu kaleci Kameni ve yeni transfer genç kaleci Berke Özer, tecrübeli kaleciyi zorlayamadı.
Antrenmanlarda çift kale maçlardaki performansı ve antrenmanlardaki istekli çalışması sayesinde Hollandalı teknik adamın gözüne girmeyi başaran tecrübeli kaleci ilerlemiş yaşına rağmen performansıyla göz doldurdu.
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