Cocu'nun en güvendiği isim

Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in yeri garanti. Teknik direktör Phillip Cocu yeni sezonda kaleyi tecrübeli kaleciye emanet etmeyi planlıyor.

Skorer'de yer alan habere göre Kamerunlu kaleci Kameni ve yeni transfer genç kaleci Berke Özer, tecrübeli kaleciyi zorlayamadı.

Antrenmanlarda çift kale maçlardaki performansı ve antrenmanlardaki istekli çalışması sayesinde Hollandalı teknik adamın gözüne girmeyi başaran tecrübeli kaleci ilerlemiş yaşına rağmen performansıyla göz doldurdu.

Comolli'den transfer açıklaması Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, basın toplantısında sarı-lacivertli kulübün transfer gündemiyle alakalı konuştu."Başka takımlarla rekabet halindeyiz"Taraftarların en merak ettiği konuların başında gelen transfer konusuyla ilgili yorum yapan Comolli, şu ifadeleri kullandı:Peşinde olduğumuz oyuncular çok iyi oyuncular. Tabii ki peşlerinde, ülke içinden ve dışından başka takımlar da var, bu nedenle de bir rekabet halindeyiz. Bu durum bizim imza sürecimizi biraz uzatıyor gibi görünse de, aslında iyi oyuncuları takıma katmaya çalıştığımızın da bir işareti olarak görülebilir."100'den fazla oyuncu takip ediyoruz"100'den fazla oyuncu takip ediyoruz. İlgilendiğimiz oyuncular da kamptalar. Bu transferleri gerçekleştirdiğimizde antrenman yapmaya ve maçlarda oynamaya hazır olacaklar.Giuliano'dan transfer açıklaması

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