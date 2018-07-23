Cocu’nun felsefesi oturuyor

Fenerbahçe’nin önceki gün Feyenoord ile yaptığı ve 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada teknik direktör Phillip Cocu’nun oyun felsefesini takıma aşılamaya başladığı dikkat çekti. Oyuncularından topu kaptırdıkları yerde hemen baskı yapmalarını isteyen Hollandalı teknik adam, orta sahada top kaybedildiğinde 10 saniye, ileri uçta kaybedildiğinde ise 5 saniyede şok pres ve yüksek şiddetle baskı yapılarak topun kazanılmasını istiyor. Eğer bu süre içinde top kazanılmazsa herkes kendi pozisyonuna geçiyor, set oyununa dönüyor. Sarı-lacivertliler, forvet oyuncusu olmadan oynuyor. Öndeki üçlü, takım savunmaya geçtiğinde orta sahaya yardıma gelerek orta saha üçlüsüyle iç içe geçiyor ve orta saha 6’lı oluyor. Takım savunmaya geçtiğinde sarı-lacivertli takım 4-6-0 dizilişine dönüyor. Hücuma geçildiğinde ise orta saha üçlüsünden 2’si ileri üçlüye katılıyor. Böylelikle sarı-lacivertliler hücumda 5 kişiyle rakip ceza sahası ve çevresinde oluyor. Hücuma kanat bekleri de destek veriyor, kalabalık hücum kalabalık savunma oluyor. Klasik 4-3-3 sistemiyle oynayan F.Bahçe’de, Cocu takımını tek defansif orta sahayla oynatıyor. İleri üçlü de sürekli dönerek oynuyor. Mecbur kalmadıkça da Mehmet Topal-Josef ikilisini birlikte oynatmayı düşünmüyor. Tek defansif orta saha Mehmet Topal ya da Josef olacak, sol içte Eljif Elmas’ın yeri garanti. Sağ içte ise Barış Alıcı forma kapabilir. Bu bölge için Dirar ve Aatif da forma savaşı verecek.

Eljif ‘Elmas’ gibi parladı

Sarı-lacivertli takımda yeni sezon öncesi, 18 yaşındaki Eljif Elmas performansıyla parladı. Teknik direktör Phillip Cocu ile yeni bir görüntüye kavuşan Eljif Elmas, Feyenoord maçında sahanın en iyisi olarak öne çıktı. Genç yaşına rağmen güçlü fizik yapısı, yüksek tekniği ve başarılı oyun görüşüyle dikkat çeken Eljif Elmas, performasıyla Hollandalı teknik adamın gözüne girmeyi başardı. Hollandalı teknik adam da oynama alışkanlığı kazandırmak için Eljif Elmas’a tüm hazırlık maçlarında görev verirken, Eljif fizik gücü anlamında da takımın en iyisi konumunda.

EKSTRA ÇALIŞIYOR

Cocu, “Bu sürede onun nasıl bir oyuncu olduğunu daha net görebiliyorum. Bu sezon içerisinde bu takım için önemli bir oyuncu olacak” ifadelerini kullandı. Günde 3 antrenman yapan Eljif Elmas, takım antrenmanlarının dışında kuvvetlendirme çalışmaları yapıyor.

Stopere Diego Reyes

Teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper mevkiine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe’nin Porto ile sözleşmesi sona eren Meksikalı stoper Diego Reyes’i transferi için bastırdığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli’nin, Diego Reyes ve menajeriyle görüşerek, tekliflerini sunduğu kaydedildi. Fenerbahçe’nin, 25 yaşındaki Meksikalı stopere yıllık 2 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi. Ayrıca sarı-lacivertlilerin oyuncuya 1 milyon Euro da imza parası önerildi.

10 numara Giuliano’nun

Yeni sezonda 10 numarayı giyecek olan Brezilyalı oyuncu Giuliano, teknik direktör Phillip Cocu ile yaptığı görüşmede, “10 numara şu anda boşta, siz de uygun görürseniz 10 numarayı giymek istiyorum” dedi. Sambacı, “10 numarayı taşımanın sorumluğunun farkındayım” şeklinde konuştu. Sarı-Lacivertli takımda efsaneleşen Alex de ilk yıllarında 20 numaralı formayı giymiş, ardından 10 numaralı formayı sırtına geçirmişti. Giuliano da geçen sezon 20 numaralı formayı giymişti, Van Persie takımdan ayrılmasıyla boşalan 10 numarayı giydi.