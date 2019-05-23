SÜPER LİG

Cocu'ya La Liga'dan talip var

2018-19 sezonuna Fenerbahçe ile başlayan ancak üst üste alınan kötü sonuçların ardından 10.hafta sonunda görevden alınan Phillip Cocu için La Liga'dan talip var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe'den önce PSV Eindhoven'da görev yapan 48 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, Eredivisie'de 3 şampiyonluk yaşadı.

Fenerbahçe'den önce PSV Eindhoven'da görev yapan 48 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, Eredivisie'de 3 şampiyonluk yaşadı.

Quique Setien ile yollarını ayıran Real Betis, yeni teknik adam konusunda kısa listesini hazırlarken alternatif isimler arasında en güçlü adayın Cocu olduğu iddia edildi.

Sport gazetesinin haberine göre; Abelardo, Lopetegui ve Cocu üçlüsünden biriyle masaya oturmak isteyen Betis, Lopetegui'nin yüksek maliyeti nedeniyle ibreyi Cocu'ya çevirdi.

Daha önce Barcelona forması giyen ve İspanyolca konuşabilen Cocu için La Liga ekibi ısrarcı davranıyor.

  • Fenerbahçe'den önce PSV Eindhoven'da görev yapan 48 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, Eredivisie'de 3 şampiyonluk yaşadı.

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