Cocu'ya La Liga'dan talip var

Quique Setien ile yollarını ayıran Real Betis, yeni teknik adam konusunda kısa listesini hazırlarken alternatif isimler arasında en güçlü adayın Cocu olduğu iddia edildi.

Sport gazetesinin haberine göre; Abelardo, Lopetegui ve Cocu üçlüsünden biriyle masaya oturmak isteyen Betis, Lopetegui'nin yüksek maliyeti nedeniyle ibreyi Cocu'ya çevirdi.

Daha önce Barcelona forması giyen ve İspanyolca konuşabilen Cocu için La Liga ekibi ısrarcı davranıyor.