Çok transfer işe yaramadı

Fenerbahçe son 5 yılda 45 transfer yaptı ve 6 farklı teknik direktörle çalıştı, ancak bu süreçte kupa kazanamadı, Şampiyonlar Ligi’ne kalamadı.

Sarı-lacivertli takımda son 5 yılda İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dirk Advocaat, Aykut Kocaman, Philip Cocu, Erwin Koeman ve Ersun Yanal olmak üzere 7 farklı teknik direktör görev yaparken, geçtiğimiz sezon içerisinde Cocu, Koeman, Yanal olmak üzere 3 farklı teknik adamla çalıştı.

Geçtiğimiz sezon 5’i devre arasında olmak üzere 16 transfer yapan F.Bahçe, 2019-2020 sezonu için de silbaştan bir kadro yapılanması içine girdi. Yönetim gelecek sezon da 7 farklı mevkiye en az 8 oyuncu transfer etmeyi planlıyor.

2014-15 sezonunda tek transfer yapan, Diego Ribas’ı renklerine bağlayan Fenerbahçe, 2015-16 sezonunda 11 transfer, 2016-17 sezonunda 8 transfer, 2017-18 sezonunda 10 transfer, Ali Koç’un başkanlığındaki ilk sezon olan 2018-19’da ise 16 transfer yaptı.

SON 15 YILIN EN KÖTÜ FORVET HATTI

Öte yandan Fenerbahçe’nin forvet konusunda da bir türlü yüzü gülmüyor. Son yıllara bakıldığında sarı-lacivertliler, forvet oyuncularından istenen verimi alamadı. Son 11 sezonda en vasat forvet hattı geçtiğimiz sezonu 10 golle tamamlayan Soldado-Slimani-Frey üçlüsü olarak tarihe geçti. Geçen 11 sezonda yalnızca Robin van Persie, 2015-2016 sezonunda ligde 16 gol atarak 15 gol barajını geçebildi.

Şampiyon olunan 2010-2011 sezonunda Niang ve 2013-2014 sezonunda ise Moussa Sow 15 gol atabildi. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda ise transferde en büyük yatırımı forvet oyuncusu için yapacak. Forvet mevkiine kaliteli ve takımın gol sorununu çözecek bir ismi transfer etmek isteyen F.Bahçe yönetimi, golcü konusunda bonservis bedeli ödemeyi de düşünüyor. Sarı-lacivertli yönetim, golcü transferini sezon başı hazırlık kampına yetiştirmeyi planlıyor. Ancak son yapılan isabetsiz transferler, taraftarları da “Yine aynı şey yaşanır mı?” tereddütüne itiyor.

Son 5 yılda gelenler

2014-15: Diego Ribas.

2015-16: Nani, Robin van Persie, Markovic (kiralık) Josef de Souza, Kjaer, Abdoulaye Ba (kiralık) Fabiano (kiralık), Şener, Ozan Tufan, Fernandao, Volkan Şen

2016-17: Lens (kiralık), Karavaev, Skrtel, İsmail, Aatif, Van der Wiel, Moussa Sow (kiralık) Roman Neustadter.

2017-18: Giuliano, Soldado, Dirar, Janssen, Valbuena, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Isla, Kameni, Neto.

2018-19: Benzia (kiralık), Ayew (kiralık), Slimani (kiralık), Berke, Barış Alıcı, Jailson, Frey, Reyes, Harun Tekin, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Tolgay Arslan, Vitor Moses (kiralık), Miha Zajc.