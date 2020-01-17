Comolli, ayrılık sonrası ilk kez konuştu.

Fenerbahçe'de istifa eden sportif direktör Damien Comolli, Twitter hesabından ayrılık sonrasında ilk açıklamalarını yaptı.
- Daha önce de birçok kez ayrılmak istediğimi başkana ilettim ancak olmadı. Bu süre zarfında görevime tamamen konsantre olmuş şekilde çalıştım ve büyük finansal kısıtlamalarımıza rağmen rekabetçi bir takım oluşturmaya çalıştım.
- Aynı zamanda tamamen yeni bir yönetim anlayışına ve finansal modele ihtiyacı olan Fenerbahçe ve Trük futbolunun içinde bulunduğu durumu değiştirmek için uzun vadeli projeler üzerinde de çalıştım. Takıma ve bana yöneltilen adil olmayan eleştirilere rağmen, ki yakın zamanda doğru olmadıkları kanıtlanacak, Fenerbahçe taraftarları tarafından gösterilen inanılmaz tutkuya hayran kaldım.
- Başkana 25 Şubat'ta değil, bugün istifamı kabul ettiği için teşekkür ederim. Takım için en iyisini diliyorum.
Yorum