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Comolli: Erwin Koeman'la yola devam edeceğiz

Comolli'den Koeman açıklaması

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, Hollandalı çalıştırıcı Erwin Koeman ile yola devam edeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Damien Comolli

Damien Comolli

Fotoğraf: IHA

Fenerbahçe'de sezon başı yaptığı transferlerle ilgili eleştirilen isimlerin en başında gelen Fransız sportif direktör Damien Comolli, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Fanatik'te yer alan habere göre Comolli takımın kötü gidişatıyla ilgili olarak şunları söyledi:

  • Taraftar sonuna kadar haklı. Çünkü takım kazanamıyor. Bu haftadan itibaren kazanma serisine başlayacağız. Koeman'la devam edeceğiz. Göndermek gibi bir niyetimiz yok.

Transfer konusuna da değinen Fransız sportif direktör," Eksiklerimizi biliyoruz. Çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

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