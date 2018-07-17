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Comolli'den transfer açıklaması

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli, kulübün transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Damien Comolli.

Damien Comolli.

Fotoğraf: IHA

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, basın toplantısında sarı-lacivertli kulübün transfer gündemiyle alakalı konuştu.

"Başka takımlarla rekabet halindeyiz"

Taraftarların en merak ettiği konuların başında gelen transfer konusuyla ilgili yorum yapan Comolli, şu ifadeleri kullandı:

  • Peşinde olduğumuz oyuncular çok iyi oyuncular. Tabii ki peşlerinde, ülke içinden ve dışından başka takımlar da var, bu nedenle de bir rekabet halindeyiz. Bu durum bizim imza sürecimizi biraz uzatıyor gibi görünse de, aslında iyi oyuncuları takıma katmaya çalıştığımızın da bir işareti olarak görülebilir.

"100'den fazla oyuncu takip ediyoruz"

  • 100'den fazla oyuncu takip ediyoruz. İlgilendiğimiz oyuncular da kamptalar. Bu transferleri gerçekleştirdiğimizde antrenman yapmaya ve maçlarda oynamaya hazır olacaklar.

Giuliano'dan transfer açıklaması
Giuliano'dan transfer açıklaması

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre’nin Lozan kentinde sürdüren Fenerbahçe’de Giuliano Victor De Paula, sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak kampı değerlendiren Giuliano, “Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Genellikle günde çift idman yapıyoruz ve idmanlar çok yoğun geçiyor. Sezona; mental, fiziksel, teknik, taktik olarak iyi bir başlangıç yapabilmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.“Milli takıma çağrılmadığım için üzgünüm”Dünya Kupası’nda milli takımına çağrılmadığı için üzgün olduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, "Futbolda mutlu anlar olduğu kadar hayal kırıklıkları da olabiliyor. Milli takıma çağrılmadığım için çok üzüldüm ama geçen sene kariyerimin her anlamda en iyi ikinci sezonunu geçirdiğim için mutluyum. Milli takıma gitmek istiyordum ama olmadı. Ben de taraftar olarak destekledim. Dünya Kupası’nı kazanmayı çok istiyorduk ama maalesef kazanamadık. Bundan ders çıkarmamız gerek. Bu da beni bir sporcu olarak daha olgun ve ders çıkaran bir durum getirdi" şeklinde konuştu.“Benim hedefim her zaman daha iyisini başarmak”Yeni sezonla ilgili görüşlerini ifade eden Giuliano, “Yeni bir sene yeni bir mücadele demek. Benim hedefim her zaman bir öncekinden daha iyisini başarmaktır. Bunun için konsantreyim ve çok iyi çalışıyorum. Yeni bir hocamız var, yeni bir sistem var, yeni bir felsefe var. Önemli olan kolektif olarak bu sisteme adapte olmak. Kolektif olarak bu sisteme adapte olduktan sonra benim de performansım muhakkak iyi olacaktır. Burada sadece numaralardan bahsetmiyorum, genel olarak performansımın daha da üzerine çıkmak istiyorum” ifadelerine değindi.“Herhangi bir kulüple iletişim halinde olmadım"Kendisiyle ilgili çıkan haberlere cevap veren deneyimli orta saha, “Sosyal medyada takip ettim bu haberleri. Brezilya’dan ve Almanya’dan teklifler olduğuna dair Herhangi bir kulüp iletişim halinde olmadım, menajerim de aynı şekilde herhangi bir kulüple iletişim halinde olmadı. Bu haberler sadece medyada yer aldı. Benim kafam burada. Herhangi bir teklif yok. Fenerbahçe’de çok mutluyum. Geçen sene çok güzel bir yıl geçirdim, bu sezon da güzel bir yıl geçirmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

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