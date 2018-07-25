Yeni bir yapılanmanın içine giren ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe’de yapılacak takviyeler için Sportif direktör Damien Comolli transfer çalışmaları için yoğun mesaide. Futbolcu transferlerinde sadece saha içine değil saha dışına da bakan Fransız futbol adamı, sarı-lacivertli takımın gündemindeki isimlerin özel hayatlarını da inceliyor. Transfer edilmesi planlanan oyuncuların yetenekleri kadar karakterleri de araştırılıyor, futbolcuların karakteriyle de örnek olmasını istiyor. Özel hayatı sorunlu olan, takım disiplinini bozacak, antrenmanlarda çalışmayı sevmeyen futbolcular transfer listesinden çıkartılıyor. Ayrıca takım oyununu benimseyen futbolcular transfer edilmek isteniyor.

STOPERDE ÖNCELİK DİEGO REYES

Sarı-lacivertli kulüp, bu süreçte savunmaya yapacağı takviyelerin de çalışmalarını sürdürüyor. F.Bahçe’de stoperde Meksikalı stoper Diego Reyes ismi ön planda. Sarı-lacivertliler, Diego Reyes transferinde neredeyse son aşamaya gelmiş durumda. Geçen sezonu Portekiz’in Porto ekibinde geçirdikten sonra sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle Sportif Direktör Damien Comolli görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulaüp, Diego Reyes transferini tamamlayarak stoper mevkiindeki sıkıntıyı gidermeyi amaçlıyor. Fransız futbol adamı Comolli, bu konuda görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

RAFİNHA İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

F.Bahçe, Barcelona’dan Rafinha’yı transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezonu Inter’de kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Katalan ekibine 2 milyon Euro teklif sundu. Barcelona, teknik direktör Ernesto Valvarde’nin kadroda düşünmediği oyuncunun maliyetinden kurtulmak için bu teklife onay verdi, ancak Rafinha’nın öncelikli tercihinin Avrupa’nın 4 büyük ligi İspanya, İngiltere, Almanya ile İtalya olduğu ve Türkiye’nin en son seçenek olduğu belirtildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen sezon İtalya Serie A’da 17 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı. Teknik direktör Philip Cocu da Rafinha’nın alınmasını özellikle istiyor.

Orta sahada forma savaşı

F.Bahçe’de orta sahada büyük bir forma savaşı yaşanıyor. Takımın orta sahasında ön liberoda Josef ile Mehmet Topal forma savaşı verecek, ön liberonun önündeki iki isim için ise Ozan, Mehmet Ekici, Salih, Giuliano, Eljif, Barış Alıcı, Ferdi, Oğuz Kağan Güçtekin, Uygar Mert Zeybek formayı kapmak için mücadele ediyor. Bu isimler arasında orta saha üçlüsünde Eljif Elmas’ın yeri garanti gibi. Teknik Direktör Phillip Cocu’nun kafasındaki 11’e ilk olarak Eljif Elmas’ı yazdığı öğrenildi.

Yiğithan göz dolduruyor

F.Bahçe’de genç isimler yavaş yavaş ana kadroya dahil oluyor. Barış Alıcı ve Elif Elmas’tan sonra genç stoper Yiğithan Güveli’ye de ilk 11 yolu açılıyor. Teknik direktör Phillip Cocu’nun taktik çalışmada as kadroda görev verdiği 20 yaşındaki stoper performansıyla göz doldurdu. Hollandalı çalıştırıcı, çift kale maçtaki performansı nedeniyle Yiğithan Güveli’yi tebrik etti.

Soldado, Devler Ligi’ne bileniyor

El tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan ve takımdan ayrı özel program uygulanan İspanyol golcü Roberto Soldado’nun Benfica ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına yetişeceği öğrenildi. Soldado, “Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek ve goller atmak için sabırsızlanıyorum. Şampiyonlar Ligi’nin müziğini duymak da her oyuncunun rüyasıdır. Biz de stadımızda uzun yıllardır çalmayan bu müziği yeniden duymak istiyoruz” dedi.

Janssen için beklenecek

F.Bahçe, geçen sezon Tottenham’dan bir yıllığına kiraladığı Vincent Janssen’i yeniden kiralık olarak kadroya katmak için görüşmelerini sürdürüyor. İngiliz ekibi, 24 yaşındaki yıldızı bonservisiyle satmak ya da kiralık sözleşmesine zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. F.Bahçe ise Premier Lig’de transferin biteceği 10 Ağustos tarihine kadar bekleyecek.

Aatıf menisküs ameliyatı oldu

Fenerbahçe’nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, menisküs ameliyatı geçirdi. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sol dizinde ağrı hisseden Aatıf’ın yapılan tetkiklerinden menisküs yırtığı tespit edildi. Kulübün sağlık sponsoru Liv Hospital’da, Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından ameliyat edilen 32 yaşındaki futbolcunun operasyonu başarılı geçti. Faslı futbolcunun tedavisine kulüp doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde başlanıldı.