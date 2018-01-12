Cyle Larin İstanbul'a geldi

Beşiktaş, Cenk Tosun'un Everton'a transferi sonrasında milli futbolcunun boşluğunu Kanadalı golcü Cyle Larin'le doldurdu.
Akşam saatlerinde İstanbul'a gelen genç golcünün siya beyazlılar için sağlık kontrolünden geçeceği aktarılırken kısa süre içerisinde resmi açıklamaların yapılacağı belirtildi.
Şenol Güneş’in ısrarla istediği oyuncu ile 4,5 yıllık anlaşmaya varıldı. Yıllık 1 milyon 600 bin euro alacak olan Larin için MLS’ye 1 milyon 500 bin bonservis ödenecek.
- Jamaika asıllı Kanadalı futbolcu MLS'te çıktığı 87 maçta 43 gol atarken 8 de asist kaydetti.
Yorum