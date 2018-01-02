Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir hazırlık döneminin ardından Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmalarının en büyük hedefleri olacağını bildirdi. Çalımbay, Trabzonspor dergisindeki yazısında, göreve geldikleri günden bu yana oynadıkları tüm karşılaşmaların final havasında geçtiğini belirterek, "Çünkü her bir puan bizim için çok kritik, alacağımız her galibiyet bizi bir anda yukarıya taşıyabilecek seviyedeydi. Futbolcularımın çizdiği performans itibariyle, bu bilinci sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Ben, teknik ekibim ve takımımdaki her futbolcu, oynadığımız her maça final havasında baktık ve bu motivasyonun karşılığını almayı başardık" değerlendirmesinde bulundu.

TARAFTAR OLMAZSA OLMAZIMIZ

Ligde olduğu gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda da benzer bir motivasyon kaynakları bulunduğunu aktaran Çalımbay, kupayı müzelerine getirmek istediklerini kaydetti. Çalımbay, Trabzonspor'un tarihi boyunca iddianın, kendine güvenin ve inancın takımı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Futbol kariyerim boyunca Trabzonspor'un en zor zamanlarında bile iddiasından bir şey kaybettiğini görmedim. Şimdi ben de bu büyük ve anlamlı inancın bir parçasıyım. Ligin ikinci yarısında çok daha çekişmeli ve telafisi olmayan maçlar oynayacağız. İyi bir hazırlık döneminin ardından ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak en büyük hedefimiz olacak. Bu yolculukta taraftarımız bizim olmazsa olmazımız olacak. Onların desteği bizi daha iyi yerlere taşıyacaktır" dedi. Bu sorumluluğun altından en iyi şekilde kalkmak istediklerini kaydeden Çalımbay, "Camianın beklentilerine karşılık vermek, takımımızı daha yukarıya taşımak istiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu büyük camia layık olduğu seviyeye mutlaka ama mutlaka yükselecektir" dedi.

Fırtına geri dönmeyi bildi

Süper Lig’in ilk yarısında oynanan mücadelelerde mağlup duruma düştüğü karşılaşmalardan en çok puan çıkaran takım Trabzonspor oldu. Bordo-mavilileri, Antalyaspor, Galatasaray ve Sivasspor takip etti. Karadeniz ekibi, geriye düştüğü 9 maçın 3’ünü galibiyetle, 2’sini beraberlikle tamamlarken, 4’ünde ise diğer müsabakaların aksine beklenen dönüşü sağlayamadı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda 11 puan toplayarak, bu alanda ilk sırada yer aldı. Trabzonspor’u bu alanda 10 puan ile Antalyaspor, 9 puanla Galatarasaray ve Sivasspor takip etti. Geriye düştüğü maçlardan puan çıkaramayan tek takım ise Atiker Konyaspor oldu.





Bitirim ikili Burak ve Rodallega

Bordo-mavili takımın forvet oyuncuları Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega, ilk yarının en etkili hücum ikilisi oldu. Trabzonsporlu futbolcular, Galatasaraylı Gomis ve Feghouli’nin yanı sıra Göztepeli Jahovic ile Ghilas’ı da geride bıraktı. Trabzonspor’un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, ligde 14 golle ilk yarıyı tamamladı. Attığı 14 golün yanında bir de asist yapan Yılmaz, aynı anda çok fazla forma şansı bulamasalar da 4 gol atan takım arkadaşı Rodallega ile birlikte 18 golle ilk yarının en iyi hücum ikilisi oldu. Galatasaray’dan Gomis ve Feghouli bu ikiliyi takip etti. Gomis, rakip ağlara 14 gol bırakırken, 4 de asist yaptı. Takım arkadaşı Feghouli ise 3 gol ve 3 asit ile ikinci sırada yer aldı. Göztepe’den Jahovic ve Ghilas ise toplam 16 golle üçüncü sırada yer aldı.