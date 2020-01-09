Damien Comolli'den Simon Falette açıklaması

Twitter hesabı açan Comolli, takıma yeni dahil olan Simon Falette'nin transferi hakkında bilgiler paylaştı. Falette transferinde kendisi ile ilgili hikayeyi paylaşmak istediğini belirten Damien Comolli, "Başkanımızın takıma faydalarını düşününce kararına saygı gösterilmelidir. Simon'u da taraftarlarımız iyi bir şekilde karşılamalıdır" ifadelerini kullandı.

Simon Falette: Fenerbahçe dünyadaki en iyi kulüpler arasında Fenerbahçe’nin Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’tan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Falette, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu."Fenerbahçe en iyiler arasında"Sarı-lacivertli kulüpten övgü dolu sözlerle bahseden Falette, “Fenerbahçe ile kontrat imzaladığım için çok mutluyum. Fenerbahçe, hem Türkiye'de hem de dünyadaki en iyi kulüpler arasında. Burada çok samimi bir şekilde karşılandım. Umarım tüm bunlar güzel şeylerin başlangıcı olur. Daha önce buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Hem Almanya'dan hem de dünyanın her yerinden çok iyi oyuncuların burada oynadığını biliyordum. Ben de burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve her şeyin çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok sıkı çalışacağım ve umarım her şeyin iyi olmasına katkı veririm” diye konuştu.Simon Falette Fenerbahçe'deSelahattin Baki: Yüreğini ortaya koyacak bir karakterFenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ise Falette ilgili olarak, “Hayırlı uğurlu olsun. Bizim için kesinlikle risk faktörü barındırmayan bir transfer. Uzunca süredir solak stoper arıyorduk. Birçok takım da arıyor. Hakikaten başarıya aç, oynamaya aç, bizimle beraber deyim yerindeyse tırnak içinde söylüyorum, bizimle beraber şampiyonluk yolunda kavga edecek, mücadele edecek; gerek Samandıra’da, gerek soyunma odasında, gerek sahada oynadığı zaman yüreğini ortaya koyacak bir karakter bulduğunuza emin olabilirsiniz. Buna benzer bir konuşmayı daha önce bir kişi için yapmıştım. O da Sadık’tı. Sadık’ın karakteri hakkında ne söylediysem, benzeri şeyleri de Simon için söylüyorum. Birçok taraftarımızı uzunca süredir oynamıyor olması aldatabilir ama bana inanın Sayın Başkanımızla, Sayın Başkan Vekilimizle ve Avrupa’daki bazı kontaklarımızla ödevimizi yaptık. Altını çizerek tekrar söylüyorum; oynamaya, başarıya ve kupa kazanmaya hasret, aç ve potansiyeli belli bir arkadaşımızı şu anda kadromuza kattık” ifadelerini kullandı.Damien Comolli: "Bu şirket ile hiçbir ilişkim yok. Onlarla sadece Gustavo ve Tolga Ciğerci transferlerinde görüştüm. Bu şirketle ticari bir ilişkim olduğu yorumlarında bulunan ve bu kadar saçma iddiaları ortaya atan kişiler hakkında yasal işlem başlatacağım." pic.twitter.com/MQHd7vl4nY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 9, 2020

Rogon Ajansı'yla birlikte çalıştığına yönelik iddialara da cevap veren Comolli, "Bugün basında çıkan haberlere göre oyuncuyu getirmek için Rogon Ajansı ile anlaştığım doğru değil. Bu ajans ile sadece Tolga ve Gustavo transferi için bir anlaşmamız vardı. Rogon ve benim aramda sözde bir ticari anlaşma olduğu doğrultusunda çıkan haberler üzerinden benimle alakalı saçma iddialarda bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız. Fenerbahçe ailesine saygılarımla" dedi.