Damien Comolli'den Simon Falette açıklaması

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Damien Comolli, "Başkanımızın takıma faydalarını düşününce kararına saygı gösterilmelidir. Simon'u da taraftarlarımız iyi bir şekilde karşılamalıdır" dedi.
Haber MerkeziDHA
Twitter hesabı açan Comolli, takıma yeni dahil olan Simon Falette'nin transferi hakkında bilgiler paylaştı. Falette transferinde kendisi ile ilgili hikayeyi paylaşmak istediğini belirten Damien Comolli, "Başkanımızın takıma faydalarını düşününce kararına saygı gösterilmelidir. Simon'u da taraftarlarımız iyi bir şekilde karşılamalıdır" ifadelerini kullandı.
Rogon Ajansı'yla birlikte çalıştığına yönelik iddialara da cevap veren Comolli, "Bugün basında çıkan haberlere göre oyuncuyu getirmek için Rogon Ajansı ile anlaştığım doğru değil. Bu ajans ile sadece Tolga ve Gustavo transferi için bir anlaşmamız vardı. Rogon ve benim aramda sözde bir ticari anlaşma olduğu doğrultusunda çıkan haberler üzerinden benimle alakalı saçma iddialarda bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız. Fenerbahçe ailesine saygılarımla" dedi.
Damien Comolli: "Bu şirket ile hiçbir ilişkim yok. Onlarla sadece Gustavo ve Tolga Ciğerci transferlerinde görüştüm. Bu şirketle ticari bir ilişkim olduğu yorumlarında bulunan ve bu kadar saçma iddiaları ortaya atan kişiler hakkında yasal işlem başlatacağım." pic.twitter.com/MQHd7vl4nY
Yorum