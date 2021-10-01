Spor Daniel Sturridge futbola geri döndü İşte yeni takımı
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Daniel Sturridge futbola geri döndü: İşte yeni takımı

Kariyerinde son olarak Trabzonspor forması giyen ve bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 ay men cezası alan 32 yaşındaki İngiliz forvet Daniel Sturridge, Avustralya A-Lig takımlarından Perth Glory'ye transfer oldu.

Haber Merkezi AA
Daniel Sturridge futbola geri döndü: İşte yeni takımı
Bordo-mavili formayla çıktığı 16 maçta 7 gol atarken 4 de asist kaydetmişti.

Avustralya takımından yapılan açıklamada, "Perth Glory, eski Liverpool ve İngiliz forvet Daniel Sturridge ile 2021-2022 sezonu için sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar" ifadelerine yer verildi.

Transferi sonrası yaptığı açıklamada, Sturridge, "Yeni bir mücadele için harika bir fırsat" değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Futbol Federasyonu, Trabzonspor ile sözleşmesi feshedilen İngiliz forvet Daniel Sturridge'e bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Mart 2020'de 4 ay futboldan men cezası vermişti.

İngiltere'nin Liverpool takımında oynadıktan sonra Ağustos 2019'da Trabzonspor ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varan Sturridge'in sözleşmesi, bordo-mavililerde 6 ay görev yaptıktan sonra feshedilmişti.

Daniel Sturridge 4 ay futboldan men edildi
SPOR
Daniel Sturridge 4 ay futboldan men edildi
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