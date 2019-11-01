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Daniel Sturridge Göztepe maçında yok

Trabzonspor’da Daniel Sturridge’nin sakatlığı nedeniyle 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sturridge bu sezon 7 karşılaşmada 2 gol, 2 asist ile oynadı.

Sturridge bu sezon 7 karşılaşmada 2 gol, 2 asist ile oynadı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili ekibin dünyaca ünlü yıldızı Daniel Sturridge 3 hafta sahalardan uzak kalacak. 30 yaşındaki oyuncu Göztepe, Krasnodar, Alanyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Daniel Sturridge’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

  • Oyuncumuza dün MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, “Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR’ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir” dedi."

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