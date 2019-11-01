Daniel Sturridge Göztepe maçında yok

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili ekibin dünyaca ünlü yıldızı Daniel Sturridge 3 hafta sahalardan uzak kalacak. 30 yaşındaki oyuncu Göztepe, Krasnodar, Alanyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Daniel Sturridge’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
- Oyuncumuza dün MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, “Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR’ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir” dedi."
Daniel Sturridge'in ilk 15 dakikalık performansı:
⚽ 1 gol
🖊 1 asist pic.twitter.com/XyqeIAYmFA
Daniel Sturridge'in ilk 15 dakikalık performansı:
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