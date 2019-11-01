Daniel Sturridge Göztepe maçında yok

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, bordo-mavili ekibin dünyaca ünlü yıldızı Daniel Sturridge 3 hafta sahalardan uzak kalacak. 30 yaşındaki oyuncu Göztepe, Krasnodar, Alanyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Daniel Sturridge’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oyuncumuza dün MR çekildiğini belirten Hakan Ayaz, “Medipol Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR’ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir” dedi."