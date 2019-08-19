Daniel Sturridge İstanbul'a geldi

Trabzonspor'da Daniel Sturridge belirsizliği son bulmak üzere. Bordo mavililer İngiliz futbolcuyu transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a getirdi.

Uzun süredir yapılan görüşmeleri olumlu şekilde noktalamak isteyen bordo mavili yönetimin burada yapılacak son pazarlıkların ardından oyuncuyu Trabzon'a götürmesi bekleniyor.

İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlere göre oyuncunun Trabzonspor'la 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.