Daniel Sturridge İstanbul'a geldi
SÜPER LİG

Daniel Sturridge İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi. 29 yaşındaki futbolcunun İstanbul'daki görüşmelerin ardından Trabzon'a gitmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Daniel Sturridge

Daniel Sturridge

Fotoğraf: Andrew Yates

Trabzonspor'da Daniel Sturridge belirsizliği son bulmak üzere. Bordo mavililer İngiliz futbolcuyu transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a getirdi.

Uzun süredir yapılan görüşmeleri olumlu şekilde noktalamak isteyen bordo mavili yönetimin burada yapılacak son pazarlıkların ardından oyuncuyu Trabzon'a götürmesi bekleniyor.

İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlere göre oyuncunun Trabzonspor'la 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia ediliyor.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.