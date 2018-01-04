SÜPER LİG

De Jong Türkiye'den ayrıldı

Galatasaray'da Hollandalı oyuncu Nigel de Jong'un Türkiye'den ayrılarak Almanya'ya transfer görüşmesi yapmaya gittiği ifade edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
De Jong kadro dışı olduğu için bu sezon hiçbir maçta forma giymedi.

De Jong kadro dışı olduğu için bu sezon hiçbir maçta forma giymedi.

Fotoğraf: AA

Ligin ikinci yarısına Fatih Terim'le hazırlanan Galatasaray'da takımda kalacak ve gidecek isimler netleşiyor.

Habertürk'te yer alan habere göre Igor Tudor'un bu sezon 1 dakika bile oynatmadığı Hollandalı futbolcu, bavullarını toplayarak Türkiye'den ayrıldı.

De Jong'un Almanya'ya giderek kendisine teklifte bulunan kulüplerden biriyle masaya oturacağı, anlaşma sağlaması halinde ise sözleşmesini feshederek takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Anlaşma sağlanırsa yollar ayrılacak

Yarım sezonluk ücreti olan 1 milyon 250 bin euroyu cebine koyan deneyimli oyuncunun, geriye kalan 1 milyon 250 bin euronun bir kısmı için Galatasaray'la masaya oturacağı ve anlaşma sağlanması durumunda ise yollarını ayrılacağı öğrenildi.

Bu durumda sarı-kırmızılı takım, yabancı kontenjanı bakımından da rahatlamış olacak.

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