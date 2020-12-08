Dedikodu yaptı kadro dışı bırakıldı

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Vanspor'da forma giyen 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Yaser Yıldız'ın kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kulüp başkanı Servet Yenitürk, tecrübeli futbolcunun yemekleri beğenmediği ve dedikodu yaptığı gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını söyledi.

Başkan Yenitürk'ün alınan kararla ilgili açıklaması şöyle;

"Sezon başında kendisi ve menajeriyle yapılan görüşmede oyuncunun kamp gördüğü ve sezona antrenmanlı bir şekilde hazır olduğunu söyleyen Yaser Yıldız'ın ayağına 4 aydır top değmediğini sonradan yapılan araştırmalarda öğrendik. Yaser Yıldız ve menajeri yönetimimizi yalan söylemek suretiyle yanıltmıştır. Şuana kadar kulüpte en çok ödeme Yaser Yıldız'a yapılmıştır. Şuana kadar Yıldız'a 250 bin TL ödeme yapılmıştır. Oyuncu yemekleri beğenmeyip takım içinde bir yandan dedikodu çıkarıp bir yandan da huzursuzluk yaratmaktadır. Bizler futbolcuya verilen sözlerin arkasında durduğumuz halde oyuncu beklenen performansı sergileyememiştir. Bu nedenle oyuncu özel bir hoca eşliğinde tek başına antrenmanlara katılacak ve kendini hazır hissettiği zaman takıma alınacaktır."