SÜPER LİG

Deniz Yılmaz Bursaspor'dan gitmek istemiyor

Gençlerbirliği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan teklif aldığı belirtilen Deniz Yılmaz'ın, Bursaspor’dan ayrılmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Deniz Yılmaz bu sezon sadece 7 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

Deniz Yılmaz bu sezon sadece 7 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

Fotoğraf: IHA

Bursaspor’da 2019’a kadar sözleşmesi bulunan ancak takımda istenmeyenler listesinin de başında yer alan Deniz Yılmaz’ın, gelen tekliflere sıcak bakmadığı belirtildi.

Bursaspor’dan aldığı yıllık ücretin yarısı kadar dahi teklif alamayan 30 yaşındaki futbolcunun, bu yüzden aldığı teklifleri değerlendirmediği aktarıldı.

İki takımı reddetti

Gençlerbirliği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un ciddi şekilde ilgilendiği Yılmaz, bu iki takıma da olumsuz yanıt verdi.

Söz konusu durum karşısında eli kolu bağlanan yeşil-beyazlı yönetim, gidecek futbolcularla ilgili hala somut adımın atılamaması ve gelecek futbolculara finansman sağlanamaması konusunda çıkış yolu arıyor.

Deniz Yılmaz'a kulübünden konuşma yasağı
Deniz Yılmaz'a kulübünden konuşma yasağı

Yeşil-beyazlı takımda performansıyla beklentilerin altında kalan golcü oyuncu Deniz Yılmaz ile yollar ayrılıyor. 29 yaşındaki oyuncunun menajeri Erdem Karagöl'ün, Kulüp Başkanı Ali Ay ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Başkan Ay'ın, menajer Karagöl'e sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan Deniz'e kulüp bulunmasını istediğini ilettiği bildirildi.Konuşma yasağı geldiGeçen hafta yaklaşık 1 milyon TL'lik alacağı için avukatı aracılığıyla kulübe ihtarname çeken Deniz Yılmaz, Trabzonspor maçı kadrosuna da alınmamıştı. Deneyimli oyuncu, Özlüce Tesisleri'nde çalışmalarını takımdan ayrı olarak antrenör Cemal Ayyıldız eşliğinde sürdürüyor. Bursa yerel basınının haberine göre; Yılmaz'a kulüp tarafından konuşma yasağı da getirildiği, demeç vermesi durumunda ise para cezası uygulanacağı belirtildi.

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