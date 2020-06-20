Denizlispor-Beşiktaş: 1-5

Süper Lig'in 28. haftasında Denizlispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi Beşiktaş 5-1 kazandı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Burak Yılmaz, 60. dakikada Gökhan Gönül, 67. dakikada N'Koudou, 75. dakikada Ljajic ve 78. dakikada Diaby kaydetti. Denizlispor'un tek golünü ise 53. dakikada Estupinan attı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 47'ye yükseltirken, Denizlispor ise 31 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Denizlispor ise Rizespor'a misafir olacak.

Denizlispor-Beşiktaş maçına havai fişekler damga vurdu Süper Lig'in 28. haftasında Yukatel Denizlispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin başında yaşanan havai fişek gösterisi nedeniyle karşılaşma 1 dakika durduruldu.Mücadele başlamadan 2 dakika önce başlayan havai fişek gösterisi, karşılaşma başlamasına rağmen sona ermedi. Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun "Bu ne böyle, düğünde bile bu kadar havai fişek atılmaz" derken, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da dördüncü hakeme dönerek "Bu nedir hocam böyle. Futbolculara seslenemiyoruz, sahayı duyamıyoruz" dedi.Hakem Mete Kalkavan, güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesini isterken, karşılaşma 4. dakikaya girdiğinde 1 dakikalığına durduruldu. Havai fişek gösterisinin bitmesiyle beraber karşılaşmaya kaldığı yerden devam edildi.

Beşiktaş’ta 4 genç aynı anda sahada

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genç oyunculara şans vermeyi sürdürüyor. Ersin ve Rıdvan’ı Antalyaspor maçının ardından Denizlispor karşısında da ilk 11’de sahaya süren Yalçın, Erdoğan Kaya ve Kartal Kayra Yılmaz’ı da ikinci yarıda oyuna dahil etti. 69. dakikada Victor Ruiz’in yerine Erdoğan’ı oyuna süren Sergen Yalçın, 81. dakikada da Adem Ljajic’i kenara çağırarak Kartal Kayra Yılmaz’a şans verdi. Daha önce Süper Lig’de 1 maçta 7 dakika oynayan Kartal Yılmaz, Sergen Yalçın’ın görev yaptığı ilk maç olan Rizespor karşılaşmasında şans bulmuştu.

Ljajic seriye bağladı

Antalyaspor karşısında Beşiktaş’ın tek golüne imza atan Adem Ljajic, Denizlispor maçını da boş geçmedi. Boşnak yıldız, dakikalar 75’i gösterdiğinde ceza sahası dışından çok sert bir şut göndererek fileleri havalandırmayı başardı. Bu golün hemen ardından 76. dakikada Jeremain Lens’in yerine oyuna dahil olan Diaby, 78. dakikada ise skoru ilan eden isim oldu. Rakip ceza sahasında topla buluşan Diaby, kaleci Tolgahan’ın solundan güzel bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu ilan etti. Denizlispor’u deplasmanda 5-1 yenerek puanını 47’ye yükselten Beşiktaş, bu sezonki en farklı galibiyetine imza attı.



