Denizlispor-Galatasaray: 2-0

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında Yukatel Denizlispor, son şampiyon Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmadan dakikalar;

5. dakikada Babel'in sağ kanattan yaptığı ortada Yukatel Denizlispor savunmasından seken top kaleciyi de geçti. Ancak topun kendisine doğru geldiğini fark edemeyen Diagne, pozisyonu değerlendiremedi.

23. dakikada Rodallega'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barrow'un ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta kaleci Muslera, topu uzaklaştırdı.

PENALTI KAÇTI!

25. dakikada top Galatasaray yarı sahasında iken hakem Abdulkadir Bitigen VAR'dan gelen uyarı üzerine Yukatel Denizlispor ceza sahası içindeki pozisyonu inceledi. Bitigen, Oğuz Yılmaz ile Diagne arasındaki pozisyonu inceledikten sonra penaltı kararı verdi. 29'uncu dakikada penaltıyı kullanan Selçuk İnan'ın şutunda, kaleci Stackhowiak topu kurtardı.

32. dakikada Aissati'nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunda, top direkten döndü. Barrow'un kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

KIRMIZI KART!

Karşılaşmada ilk sarı kartını 34. dakikada gören Marcao, 43. dakikada orta alanda Rodallega'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

62. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Tiago Lopes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

75. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Bergdich'in pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

90. dakikada Rodallega'nın ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Muslera, topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Mbamba'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak bir kez daha filelere gitti: 2-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



