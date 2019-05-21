SÜPER LİG

Denizlispor'da 7 futbolcu kaldı

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da birçok oyuncu ile yollar ayrılacak.

Haber Merkezi DHA
Denizlispor, topladığı 72 puanla 1. Lig'i şampiyon tamamladı.

Denizlispor, topladığı 72 puanla 1. Lig'i şampiyon tamamladı.

Spor Toto 1'inci Lig'de son hafta İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 yenerek Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Abalı Denizlispor'da pazar günü yapılan kupa töreni sonrası takımda sadece 7 oyuncu kaldı. İskelet kadroyu koruyup nokta transferler yapmayı planlayan yeşil-siyahlılarda resmi olarak sadece Mbamba, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz, Kehinde ve Recep Niyaz'ın mukaveleleri devam ederken, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat birçok oyuncunun ay sonunda kulüple resmen bağının kopacağını söyledi.

Yönetimde 6 kişilik transfer komitesi oluşturduklarını ifade eden Fırat, "Zaman kaybetmeden Süper Lig'de başarılı olacak takımı kuracağız. Süper Lig'in çok zorlu olacağını biliyoruz. Transferde titiz davranmalıyız. Bütçemize de dikkat etmeliyiz. Kalmasını istediğimiz futbolcular olacak. Aramızdan ayrılanlar da olacak. Profesyonel ligde duygusallığa yer yok. En yetenekli futbolcuları bütçemiz dahilinde takıma Denizlispor'a getireceğiz" diye konuştu.

Yeni sezon için kolları sıvayan teknik direktör Yücel İldiz'in de yönetime geniş çapta rapor vereceği bildirildi.

Cenk Tosun'dan Denizlispor paylaşımı
Cenk Tosun'dan Denizlispor paylaşımı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Spor Toto 1. Lig’i lider olarak tamamlayıp şampiyon olarak Süper Lig’e çıkan Denizlispor’un şampiyonluğunu kutladı.Yeşil-siyahlı formayı giyip fotoğraf çektiren Tosun, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından, “Şampiyon Denizlispor. Süper Lig’e hoş geldin Horoz” yazısıyla paylaştı.Paylaşımı Denizlisporlu binlerce taraftar beğenirken, fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.Bilindiği üzere Cenk Tosun baba tarafından Denizli'lidir.

Denizlispor'un Süper Lig'deki hedefini başkan açıkladı
Denizlispor'un Süper Lig'deki hedefini başkan açıkladı

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9. haftada göreve başladığında "O sene bu sene" sloganıyla yola çıktıklarını ve Allah'ın nasip etmesiyle Süper Lig'e çıktıklarını ifade etti.Süper Lig'deki hedeflerini yüksek tutacaklarını ve aynı sloganla başarıya ulaşmaya çalışacaklarını dile getiren Çetin, takıma destek olan şehre teşekkür etti."Yücel hocamızla devam etmeyi düşünüyorum"Teknik direktör Yücel İldiz ile devam etme kararı almak istediklerini anlatan Ali Çetin şöyle konuştu;"Yönetim kurulumla görüşeceğiz. Ama benim fikrimi sorarsanız, ben Yücel hocamızla devam etmeyi düşünüyorum. Yolda adam değişmememiz lazım. Yücel hocamızdan hiç şikayetimiz yok. Biz görevimizi yaptığımız sürece futbolcular ve teknik yönetim zaten görevini yapıyor. Önemli olan bizim görevimizi yapıp insanlara olan borcumuzu ve sorumluluğumuzu bilmemiz. Bu kulüp küllerinden doğdu. 8 aydan beri 1 kuruş gelirsiz kulübe çok ciddi paralar harcadık. Bu paraları da iş dünyasından ve diğer oluşturulan farklı projelerden kazandık. Kazandıklarımızı futbolcularımıza verdik, masraflarımızı öyle çıkardık ve şampiyon olduk. İnşallah bu hafta şampiyon olacağız. Ama bir üst ligi garantiledik. Süper Lig'deki hedefimiz ilk 5'te oynamak."Çetin, kamuoyundaki yönetimin değişeceği söylentilerinin doğru olmadığını, kaptanın geminin başında bulunduğunu kaydetti.Stat kapasitesini artırma çalışmasıPlanlanan stat projesini yakından takip ettiğini, şu anda projenin başlaması halinde bile en az 3 yıl süreceğini aktaran Başkan Çetin, "En azından insanları yağmur, çamur ve güneşten kurtarmak için mevcut Denizli Atatürk Stadı'ndaki açık tribünleri kapatmayı düşünüyoruz. Yetersiz gelirse de iki kat şeklinde çözüm bulacağız. Bunu sezon içinde parça parça yaparak stat kapasitesini de 20 bine çıkarmak istiyoruz" şeklinde konuştu.🎫Spor Toto 1.Lig’in 34. haftasında Denizlispor’umuz 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 16.30’da deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan müsabakada taraftarlarımıza ayrılan biletler 50 TL ücretle satışa çıktı. pic.twitter.com/km6650nXex&mdash; Denizlispor Kulübü (@Denizlispor_) 14 Mayıs 2019

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