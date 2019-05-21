Denizlispor'da 7 futbolcu kaldı

Spor Toto 1'inci Lig'de son hafta İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 yenerek Süper Lig'e şampiyon olarak yükselen Abalı Denizlispor'da pazar günü yapılan kupa töreni sonrası takımda sadece 7 oyuncu kaldı. İskelet kadroyu koruyup nokta transferler yapmayı planlayan yeşil-siyahlılarda resmi olarak sadece Mbamba, Burak Altıparmak, Burak Çalık, Mehmet Akyüz, Oğuz Yılmaz, Kehinde ve Recep Niyaz'ın mukaveleleri devam ederken, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat birçok oyuncunun ay sonunda kulüple resmen bağının kopacağını söyledi.

Yönetimde 6 kişilik transfer komitesi oluşturduklarını ifade eden Fırat, "Zaman kaybetmeden Süper Lig'de başarılı olacak takımı kuracağız. Süper Lig'in çok zorlu olacağını biliyoruz. Transferde titiz davranmalıyız. Bütçemize de dikkat etmeliyiz. Kalmasını istediğimiz futbolcular olacak. Aramızdan ayrılanlar da olacak. Profesyonel ligde duygusallığa yer yok. En yetenekli futbolcuları bütçemiz dahilinde takıma Denizlispor'a getireceğiz" diye konuştu.

Yeni sezon için kolları sıvayan teknik direktör Yücel İldiz'in de yönetime geniş çapta rapor vereceği bildirildi.

Cenk Tosun'dan Denizlispor paylaşımı İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, Spor Toto 1. Lig’i lider olarak tamamlayıp şampiyon olarak Süper Lig’e çıkan Denizlispor’un şampiyonluğunu kutladı.Yeşil-siyahlı formayı giyip fotoğraf çektiren Tosun, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından, “Şampiyon Denizlispor. Süper Lig’e hoş geldin Horoz” yazısıyla paylaştı.Paylaşımı Denizlisporlu binlerce taraftar beğenirken, fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.Bilindiği üzere Cenk Tosun baba tarafından Denizli'lidir.