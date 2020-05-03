SÜPER LİG

Denizlispor'da iki isme talip var

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un orta saha oyuncuları İsmail Aissati ve Recep Niyaz'a transfer tekliflerinin geldiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Aissati bu sezon Süper Lig'de 25, Recep Niyaz ise 15 maça çıktı

Aissati bu sezon Süper Lig'de 25, Recep Niyaz ise 15 maça çıktı

Yeşil-siyahlı ekibin deneyimli futbolcusu İsmail Aissati'ye Hollanda ekiplerinin ilgisi sürerken, Recep Niyaz'a da Süper Lig takımlarından transfer tekliflerinin olduğu ifade edildi.

Aissat'yi iki kulüp istiyor

Bu sezon 25 maça çıkıp 5 asist yapan 31 yaşındaki Aissati'ye Twente'nin ardından AZ Alkmaar'ın da talip olduğu kaydedildi.

Futbola Hollanda'da başlayan Faslı oyuncunun sezon sonunda Türkiye'den ayrılmak istediğini yönetime bildirdiği vurgulandı. Ailesinin Hollanda'da yaşadığını belirten Aissati'ye bonservis bedeli belirlenecek.

Aissati, 2017-2018 sezonu devre arasında Denizlispor'a transfer olmuştu.
Aissati, 2017-2018 sezonu devre arasında Denizlispor'a transfer olmuştu.

Recep Niyaz'ın talipleri Süper Lig'den

Denizlispor'da 15 maça çıkan Recep için ise Demir Grup Sivasspor ve Alanyaspor'un devrede olduğu iddia edildi. Ancak kurmayların Recep'i bırakmaya niyetli olmadığı dile getirildi. Aissati ve Recep'in Ege ekibiyle 1'er yıl daha sözleşmeleri bulunuyor.

Recep Niyaz'ın gol sevinci
Recep Niyaz'ın gol sevinci

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