Denizlispor'da Rodallega 1 ay yok
SÜPER LİG

Denizlispor'da Rodallega 1 ay yok

Süper Lig'de son olarak BtcTurk Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 5-1 yenilerek çıkışa geçemeyen ve teknik direktör Yücel İldiz'le yollarını ayırıp Mehmet Özdilek'le anlaşma sağlayan Yukatel Denizlispor'da golcü Hugo Rodallega'dan şok haber geldi.

Haber Merkezi DHA
Denizlispor'da Rodallega'nın sahalardan 1 ay uzak kalacağı açıklandı.

Denizlispor'da Rodallega'nın sahalardan 1 ay uzak kalacağı açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında dizinden sakatlanan Kolombiyalı futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Yeni Malatyaspor maçının 87'nci dakikasında Murat Yıldırım ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Rodallega'da esneme, kemik ödemi ve bağında yırtık tespit edildi.

  • Golcü oyuncunun Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi. Rodallega bu sezon 7 karşılaşmada 2 gol kaydetti.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Millilerimiz kritik virajı 90'da döndü
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.