Denizlispor'da Rodallega 1 ay yok

Yeni Malatyaspor karşılaşmasında dizinden sakatlanan Kolombiyalı futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Yeni Malatyaspor maçının 87'nci dakikasında Murat Yıldırım ile girdiği ikili mücadelede dizine darbe alan Rodallega'da esneme, kemik ödemi ve bağında yırtık tespit edildi.
- Golcü oyuncunun Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyeceği bildirildi. Rodallega bu sezon 7 karşılaşmada 2 gol kaydetti.
Denizlispor'un Kolombiyalı futbolcusu Rodallega, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. pic.twitter.com/OYckAFV8Yg
Denizlispor'un Kolombiyalı futbolcusu Rodallega, dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. pic.twitter.com/OYckAFV8Yg— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 12, 2019
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