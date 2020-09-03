TRANSFER

Denizlispor'uın anlaştığı Neven Subotic kimdir?

Neven Subotic Süper Lig'e geliyor: İmza an meselesi

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, dikkati çeken bir transfere imza atmak üzere. Yeşil-siyahlıların Sırp stoper Neven Subotic'i sağlık kontrolünden geçirdiği belirtildi. Denizlispor'un önümüzdeki günlerde tecrübeli futbolcuya imza attırması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Subotic'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2 milyon euro

Subotic'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2 milyon euro

Fotoğraf: ANNEGRET HILSE / Reuters

Yukatel Denizlispor, Almanya ekiplerinden Union Berlin ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki Sırp defans oyuncusu Neven Subotic’e teklifte bulunduğu belirtildi. Yeşil-siyahlı teknik direktör Robert Prosinecki’nin daha önce açıklamalarında tecrübeli defans oyuncusunu takımda görmek istediğini ifade etmişti. Yıldız futbolcu Subotic’in dün Denizli’de bulunduğu ve sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala yıldız futbolcu Subotic’in Denizlispor ile önümüzde ki günlerde imza atması bekleniyor.

Neven Subotic Dortmund formasıyla önemli başarılara imza attı.
Neven Subotic Dortmund formasıyla önemli başarılara imza attı.


Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonlukları var


Geçen sezon Subotic takımı ile 23 maça çıkarak 1 gol attı. Almanya’daki kariyerine Mainz ile başlayan ve Borussia Dortmund’a transfer olan Subotic, 263 maça çıkarak 18 gol attı. Dortmund’da bulunduğu süre içerisinde 2’şer kez Almanya ligi, kupa ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Subotic, sakatlıklarından dolayı Dortmund’dan ayrılarak, Saint Etienne ve Union Berlin’de forma giydi.


Oumar Niasse sürprizi: Süper Lig ekibiyle görüşüyor
Oumar Niasse sürprizi: Süper Lig ekibiyle görüşüyor

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen ve bonservisi elinde olan Oumar Niasse'a talip oldu. Yıllık 1.5 milyon euro istediEge ekibinin 30 yaşındaki deneyimli forvet ile masaya oturduğu ve anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Senegalli golcünün yıllık 1.5 milyon euro yıllık ücret talep ettiği, Denizlispor yönetiminin oyuncuyla pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi. Güçlü bir hücum hattı oluşturmak isteyen teknik direktör Robert Prosinecki'nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. Süper Lig'de parlamıştıSüper Lig deneyimi de bulunan Niasse, 2013-2014 sezonunda Akhisarspor'da forma giydi ve 40 maçta 15 gol atıp 7 asist yaptı. Bu performansıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, aynı yıl Lokomotiv Moskova'nın yolunu tuttu. Başarılı gidişatını Rusya'da da sürdüren Niasse bir sezon sonra, 17.9 milyon euro bedelle Everton'a transfer oldu. Everton'da istikrar yakalayamayan Niasse, 2016-2017 sezonunda Cardiff, 2018-2019 sezonunda ise Hull City'de kiralık olarak forma giydi. Niasse, geçen sezon Everton'da fazla şans bulamazken lig ve kupalarda 5 maçta forma giyip 3 gol attı.Video: Niasse'dan ilginç golJimmy Durmaz'ın Süper Lig'den iki talibi var

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
A Milli Futbol Takımımız Sivas’ta
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.